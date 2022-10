Législatives du 08 janvier 2023: L’opposition accuse le régime Talon de l’exclure par le quitus fiscal: le coup de gueule de Claude Djankaki

Mais, dans le cas d’espèce, on fait semblant d’ouvrir la compétition aux autres, ensuite encaisser leurs sous et finalement chercher les alibis pour les recaler.

« Lorsqu’on demande aux gens qui ont payé les impôts à Malanville en passant par Parakou, Djougou, Boukoumbé, Savalou, Bohicon, Aplahoue, etc, de venir chercher le quitus fiscal à Cotonou chez le Directeur Général des impôts, c’est déjà une torture morale. C’est comme l’entreprise qui vend à ses clients et qui leur demande d’aller chercher le reçu d’achat à la Direction Générale installée à des centaines de kilomètres. Quel crédit accordé à une telle réforme?

Ex-responsable administratif de l’Assemblée nationale, acteur politique et haut cadre du Bénin, Claude Djankaki dénonce la lenteur et le calvaire que vivent certains candidats aux élections législatives dans l’obtention du quitus fiscal au niveau de la Direction générale des impôts. Lisez plutôt.

