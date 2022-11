Fusion des partis: La FCBE dit non à Irénée Agossa et bloque sa candidature aux législatives

Vues : 15

Le Secrétaire Exécutif National/FCBE, Paul Hounkpè

Le rapprochement entre les deux partis de l’opposition la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et le parti Restaurer la confiance (RLC) ne peut plus aboutir dans la course au scrutin législatif de janvier 2023. Et pour cause, une exigence de positionnement du président du parti RLC, Irénée Agossa a mis à l’arrêt les tractations de ralliement de ces deux partis. En effet, Irénée Agossa a exigé à Paul Hounkpè son positionnement personnel sur la liste FCBE dans la 6ème circonscription électorale. Soumettant cette demande à l’avis du bureau politique de son Parti, Paul Hounkpè n’a pas reçu l’accord favorable nécessaire. A travers une lettre en date du dimanche 30 octobre 2022, le Secrétaire exécutif national des FCBE, Paul Hounkpè le lui a notifié. « Je viens par la présente, porter à votre connaissance que je n’ai pas reçu l’accord du bureau politique de mon parti quant à votre positionnement personnel sur la liste FCBE dans la 6ème circonscription électorale, tel que vous l’avez exigé comme condition préalable à la poursuite et à la finalisation des discussions relatives au partenariat entre nos deux formations politiques », a fait savoir Paul Hounkpè. C’est ainsi que cette première exigence n’étant pas satisfaite, le parti FCBE tire les conséquences. « Ainsi donc, votre première exigence n’étant pas satisfaite, nous avons l’obligation d’en tirer objectivement toutes les conséquences », a-t-il indiqué dans la lettre avant d’ajouter : « je saisis cette occasion pour vous exprimer tout mon regret, malgré la bonne disposition d’esprit de part et d’autre ». Il faut dire que pour l’heure, ces deux partis ne peuvent plus faire du chemin ensemble, sauf à la condition que Irénée Agossa retire sa demande de positionnement.

Alban Tchalla