Législatives du 08 janvier 2023: Les Démocrates attendent encore 150 quitus fiscaux, révèle Erice Houndété

Eric Houndété, président du parti Les Démocrates lors de la conférence de presse

Les Démocrates ont organisé une conférence de presse ce dimanche 30 octobre 2022 au sujet de la « lenteur » dans la délivrance des quitus fiscaux aux leaders du parti. Occasion pour le président du parti Eric Houndété d’alerter l’opinion publique sur ce qui empêche encore le dépôt de leur dossier de candidature à la Céna.

« La plupart de nos camarades n’ont reçu aucune observation et sont dans l’attente de leur quitus fiscal qui n’est pas délivré. Pour d’autres, ils ont répondu aux observations, mais le quitus n’est toujours pas délivré. Il y en a encore plus de 150 dossiers non traités par la DGI. Le dossier de candidature comporte 218 dossiers en raison de 109 titulaires et 109 suppléants. C’est ce qu’il convient de retenir de la sortie des responsables du parti Les Démocrates. Mécontents, ils invitent la Direction des impôts à faire diligence pour leur délibérer le quitus fiscal. « La loi a disposé des conditions dans lesquelles on donne les quitus. Nous avons vécu l’expérience. Le quitus a été un élément d’élimination. Face à cette situation, en 2020, la classe politique a convenu qu’on délibère le quitus quitte à faire des régularisations plus tard », a rappelé le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété. Il a souligné qu’en début de processus, le DGI leur a indiqué une procédure de demande groupée. Et deux jours plus tard, cette procédure a été changée. « Nous restons dans l’espoir que le Directeur général des impôts entende notre voix et mette en œuvre son devoir de respect des textes de la République. Cette disposition de la loi doit être respectée », précise-t-il. « Nous ne voulons pas deux choses. Qu’on nous remette nos quitus. Voilà notre inquiétude. » a ajouté Eric Houndété.

Alban Tchalla