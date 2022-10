2e tour des éliminatoires CAN U23/manche retour: Les Ecureuils U23 éliminés malgré la victoire

Vues : 4

Un Écureuils pris dans l’étau des soudanais

Les Écureuils U23 sont tombés l’arme en main. Après avoir fait le plus dur, c’est-à-dire, remonter les deux buts de la manche aller puis mettre un 3e but, ils ont été sortis de la compétition par les soudanais qui ont réussi à réduire la marque. Et pourtant, au stade général Mathieu, le dimanche 30 octobre 2022, les voyants étaient au vert pour Bruno Goudjo Adalou et ses poulains. Dans une partie entamée les pieds déjà sur l’accélérateur, les hommes de Bruno Goudjo Adoula ont d’abord butté sur la défense soudanaise bien en place. Mais décidés à offrir un bien meilleur visage, Les Ecureuils olympique dominateurs de la première partie avec un jeu mieux élaboré, ont amené les visiteurs à se découvrir. C’est ainsi qu’ayant bénéficié d’une faute, Abdou Boladji joue rapidement avec un coéquipier en une-deux avant d’enrouler pleine lucarne. 1-0 (39′), l’adversaire touché, va concéder un deuxième but 3 minutes après le premier. Cette fois-ci, c’est Gaël Dassi qui place parfaitement son pied pour le 2-0 à la 42e minute sur le centre de Moussé Madjidou. Les joueurs de la sélection olympique béninoise refont donc leur retard et ne sont plus qu’à un but pour s’ouvrir la porte du 3e tour des éliminatoires. Ce but, ils l’ont marqué à la 72e minute par l’entremise de Soumaila Hounkpè. Mais, alors qu’on jouait la 81e minute, les soudanais vont obtenir un nième corner qui va être fatal aux jeunes Ecureuils. Car, ce coup de pied de coin bien exécuté a échappé à la vision du gardien béninois Abdoul Aziz Karim qui s’est loupé pour tomber malencontreusement sur un pied d’un Ecureuil qui le repousse dans ses propres buts. 3-1, les Ecureuils condamnés à marquer un nouveau but n’y sont pas parvenus. Ils s’écroulent et quittent donc la compétition.

Anselme HOUENOUKPO