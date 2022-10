Protection de l’environnement: Les AT/SGDS-GN sensibilisent les élèves du CEG2 Godomey sur les règles d’Eco-citoyenneté

Vues : 1

La SGDS-GN en face des élèves

Les élèves du CEG2 Godomey se sont engagés à assainir durablement leur lieu de savoir, leur environnement et d’être de véritables ambassadeurs de la lutte contre la pollution de l’environnement. C’est à l’issue d’une séance de sensibilisation organisée le vendredi 21 octobre dernier par les agents territoriaux de la SGDS-GN.

De quoi s’agit-il : La protection de l’environnement passe par la connaissance des bonnes pratiques. Et c’est dans le but d’inciter les apprenants à l’application des règles d’hygiène que les agents territoriaux de la Société de gestion et de la salubrité du Grand Nokoué, SGDS-GN, ont fait une descente dans les locaux du CEG2 Godomey. Répartis en plusieurs groupes le vendredi 21 octobre dernier, ils ont parcouru chaque salle de classe pour attirer l’attention des apprenants sur la nécessité d’adopter des règles saines d’hygiène à savoir : jeter les ordures dans la poubelle, couvrir les poubelles en tout temps, et surtout, assainir leur environnement.

Que retenir des échanges entre AT et élèves : Au contact des élèves de la classe de terminale B, l’agent territorial Junior Aklinon et ses collègues ont, sur la base d’affiches, attiré l’attention de la cible sur les maladies et autres dangers liés à l’insalubrité. « L’école est un lieu de savoir et il est important de sensibiliser les élèves sur les règles d’hygiène afin qu’ils puissent à leur tour, être de véritables artisans de la protection de l’environnement », a indiqué Junior Aklinnon. Le superviseur SGDS-GN de la zone 24 Nelson Adangbéto, présent sur le site, justifie cette descente par la nécessité d’impliquer les jeunes acteurs des centres d’éducation dans la dynamique de la protection de l’environnement afin de les voir étudier et vivre dans un environnement sain. « Les élèves constituent la relève de demain et pour y parvenir, ils doivent être en bonne santé. L’objectif est de les amener à changer de comportement et à être des exemples pour leurs camarades, dans leur engagement à assainir leur environnement », a-t-il martelé. Au terme de l’ensemble des notions acquises, Jennifer, élève en classe de terminale B au Ceg Godomey2, ressort satisfaite de cette séance de sensibilisation qui l’aidera à mieux assainir son environnement et faire preuve d’éco-citoyenneté.

Par ailleurs : Il est important de noter que cette descente des agents territoriaux de la SGDS-GN entre dans le cadre d’une vague d’activités prévues pour ce dernier trimestre de l’année 2022.

Rastel Dan