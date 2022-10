Mois du consommons local: La CCI Bénin initie une soirée de dégustation des mets locaux

Vues : 2

Les responsables de la CCI Bénin procèdent à l’ouverture de la soirée

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé une soirée de dégustation des produits locaux, le vendredi 21 octobre 2022 dans ses locaux. Elle a réuni plusieurs acteurs principalement les chefs d’entreprises et les associations et fédérations des entreprises du Bénin. Accompagné du Vice-président en charge de l’industrie, Arnaud Dègla et du Secrétaire général Raymond Adjakpa Abilé de la chambre, le 1er Vice-président de la CCI Bénin, Casimir Migan a procédé à l’ouverture officielle de cette soirée de dégustation des mets. Il a tout d’abord souhaité la bienvenue aux participants, avant de préciser que ce mois du consommons local est très cher pour la chambre consulaire. Puisque, a-t-il dit, il est meublé de plusieurs activités. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la chambre a convié les chefs d’entreprises à ce diner dédié au consommons local. « Nous voulons manifester notre attachement à la formule ‘’choose made in Benin’’ », a-t-il dit tout en souhaitant une bonne fête aux participants.

Pour le 1er Vice-président et membre de la Conférence des présidents de la Fenagib, Salim Baalbaki, consommer local, c’est le devoir de chaque citoyen. « C’est une occasion pour montrer que le consommons local est effectivement une réalité. C’est des initiatives de ce genre on en voulait. C’est une très belle initiative », s’est réjoui Wilfrid Gbaguidi, Secrétaire exécutif de la Fenagib.

Alban Tchalla