Législatives 2023 : La commission d’audit de la liste électorale s’active

Selon Herbert Assogba, l’audit qui a démarré depuis quelques jours sera poursuivi le lundi 24 Octobre 2022 en présence de la société civile et les partis politiques toutes tendances confondues. A le croire, l’objectif est de rassurer tous les partis politiques de la fiabilité de la liste électorale informatisée (LEI) en cours de confection et qui servira pour les législatives prochaines.

