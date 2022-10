Constitution des dossiers pour les législatives 2023: Expérience Tébé dénonce le retard dans l’obtention du certificat de résidence

Reçu récemment sur Esae Tv, le président du parti Mouvement Populaire de Libération (Mpl), Expérience Tébé a attiré l’attention des candidats aux prochaines législatives sur des aspects qui pourraient constituer un piège pour eux. Entre autres, il dit avoir constaté une omission compromettante sur la délivrance du certificat de résidence, pièce maitresse dans le dossier réclamé par la Cena. Cette déficience est relative de la durée de la résidence du demandeur. Or, selon le code électoral, pour être candidat, chaque prétendant doit pouvoir justifier d’un an de résidence sur le territoire national. L’opposant politique fait savoir que la seule pièce qui peut certifier qu’un candidat remplit ce critère est le fameux certificat.

