Téléphonie mobile : Celtiis, un 3ème réseau GSM s’installe au Bénin

Vues : 1

La Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN), a officiellement lancé son offre mobile le vendredi 21 octobre 2022 à Cotonou. Commercialisé sous la marque Celtiis, ce nouveau réseau offre une nouvelle gamme de services et couvre dès le premier jour de ses activités, 80% des localités béninoises.

De quoi s’agit-il : En dehors des réseaux GSM Moov et Mtn, un troisième réseau vient de naitre au Bénin. Il s’agit de Celtiis, une marque de la Société béninoise des infrastructures numériques (SBIN) qui a lancé officiellement ses activités le vendredi dernier. Ce nouveau réseau GSM couvre 80% de l’étendue du territoire national avec plusieurs singularités. L’ambition du gouvernement à travers la SBIN est de dynamiser les offres de communication électronique et de susciter plus d’innovation au profit des consommateurs.

Que disent les autorités : Selon la directrice générale de la SBIN, Thérèse Kounkara, Celtiis est d’abord une offre globale qui s’adresse à tous les segments du marché et aussi aux usagers. Dans son intervention, elle a précisé que ce nouveau réseau a le meilleur rapport qualité/prix avec des offres à internet sur le mobile comme sur le fixe. Elle a également précisé que Celtiis est aussi la gratuité de l’offre sur la voix fixe entre clients Celtiis. Selon la directrice générale, « tout retrait sur Celtiis est facturé à 1%. Un tarif sans précédent au Bénin ». Elle a ajouté que Celtiis est également une singularité par innovation. « Une application Celtiis Cash accueille non seulement les clients Celtiis mais aussi des autres opérateurs s’ils souhaitent garder leur numéro », a-t-elle ajouté. Le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a pour sa part rappelé les attentes de la création de Celtiis. A l’en croire, l’un des plus important est la disponibilité et la fourniture des services de communication innovants et adaptés. « Le second c’est le niveau d’excellence opérationnelle propice à une qualité de service conforme aux standards les plus hauts dans ce domaine », a-t-elle ajouté. Elle poursuit que l’implantation de ce réseau est l’aboutissement de deux réformes majeures voulues par le chef de l’Etat, Patrice Talon. La première est liée à la mise en mouvement de la dynamique des investissements dans le secteur du numérique, la deuxième est relative à l’émergence des acteurs efficaces sur le marché haut et très haut débit au Bénin.

Vue partielle des autorités à l’occasion du lancement officiel des services de Celtiis

Quels sont les offres de Celtiis : Celtiis propose une stratégie claire et audacieuse en s’appuyant sur l’innovation. L’opérateur apporte pour sa gamme mobile une proposition simple, attractive et différenciante avec plus de générosité en voix et en internet. Pour sa gamme Top appel, le client va obtenir 3 fois que le montant acheté pour appeler librement vers toutes les destinations. Les appels vers les réseaux CeltiIs seront facturés à moins de 1f/s et le soir à partir de 23h jusqu’à 6h, le client paiera 50% moins chers tous ses appels. En ce qui concerne les offres data, Celtiis entend permettre à ses abonnés d’avoir l’internet en abondance en 4G+. Le 1Go d’internet est valable pour 3 jours au prix de 750 FCFA. Avec 1 000 FCFA, le client peut s’offrir 1,4Go valable pour une semaine. Le tarif mensuel est de 3 000 FCFA équivalent à 4,2 Go. Dès le lancement de ses activités, l’opérateur GSM couvre 80% des populations. Elle est présente dans les chefs-villes des 12 départements, à 100% dans le Grand Nokoué et 80% dans les localités du Bénin.

Par ailleurs : La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement dont les ministres des PME Modeste Kérékou, le ministre de l’Economie et des finances Romuald Wadagni, du ministre des sports, Oswald Homéky et de plusieurs autres autorités.