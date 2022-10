Éliminatoires CAN U23/Soudan-Bénin 2-0 : Les Écureuils peu incisifs dominés à Khartoum

Vues : 1

Les Ecureuils U23 contre le Soudan

Ce que vous devriez savoir : A la recherche d’un bon score, les Ecureuils U23 ont récolté une défaite, au Al Hilal Stadium du Soudan. Opposés le dimanche 23 octobre 2022, à leurs homologues du Soudan, pour le compte de la manche aller du 2nd tour des éliminatoires de la CAN U23, Maroc 2023, les hommes de Bruno Goudjo n’ont pas pu tenir bon. Ils ont cédé à deux reprises offrant l’occasion aux Soudanais d’aborder la manche retour avec beaucoup plus de sérénité. Le premier but est intervenu à quelques secondes de la fin de la première mi-temps. Cette réalisation a été l’œuvre de Al-Gozoli Hussien Noah 45e +1 minute qui sur coup franc a mis le gardien béninois ko. 1-0. C’est sur ce score que la première partie a pris fin. Lors de la seconde partie, ce sont les soudanais visiblement plus huppés que les Ecureuils qui ont enfoncé le clou par l’entremise de Ali Abdullah Hamadelneel dans le dernier quart d’heure, précisément à la 80e minute. 2-0, les poulains de Bruno Adoula Goudjo perdent ainsi la première manche et doivent tout donner au retour pour remonter les deux buts pour peut-être parvenir à décrocher le ticket dans une semaine, soit le dimanche 30 octobre, à Cotonou.

Résultat de quelques matchs joués

Ethiopie 0-0 RD Congo

Burkina Faso 0-1 Gambie

Angola 2-1 Namibie

Anselme HOUENOUKPO