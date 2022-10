Phase II du Microcrédit Alafia : Le crédit passe à 100.000 FCFA avec des taux d’intérêt toujours insignifiants

Vues : 2

Le Directeur Général du FNM, Louis Biao

Les populations de 38 communes sélectionnées dans les 12 départements du Bénin ont été sensibilisées sur les avantages du microcrédit Alafia et les conditions d’accès à sa phase 2. C’est à travers une tournée d’informations et de sensibilisation effectuée par le Fonds National de la Microfinance (FNM) du 10 au 21 Octobre 2022.

Quel est l’objectif : Dans le but d’expliquer davantage aux populations les implications du passage à la phase 2 du microcrédit Alafia, leur donnant la possibilité d’obtenir la somme de cent mille (100.000) Francs CFA à la première demande, le Directeur Général du FNM, Louis Biao et ses équipes ont parcouru en deux semaines les 12 départements du Bénin pour sensibiliser les populations. À chaque étape, l’équipe conduite par Louis Biao s’est attellée à décrire et à expliquer la genèse du microcrédit Alafia, la philosophie qui se cache derrière le lancement de cette phase 2 prévue pour satisfaire les nombreuses doléances des femmes.

Que retenir de la tournée : De Malanville à Savè en passant par Banikoara, Kandi, Ségbanan, Gogounou, Bembèrèkè, N’dali, Nikki, Pèrèrè, Parakou et Tchaourou, Louis Biao a dit aux populations rencontrées que l’ambition du gouvernement à travers les réformes opérées au niveau de ce produit est de remettre les populations au travail afin de réduire considérablement le taux de pauvreté au Bénin. De Pehunco à Dassa-Zoumè en passant par Natitingou, Tanguiéta, Toucountouna, Boukombé, Copargo, Ouaké, Djougou, Bassila, Savalou et Bantè, les populations ont reçu l’assurance que tout est mis en place pour que le micrcocrédit soit proche d’elles à tout moment. Pour l’occasion, un numéro vert, le 7320 (appel gratuit) est installé pour recevoir les plaintes et orienter les populations. Les personnes rencontrées à Abomey-Calavi, Allada, Tori, Ouidah, Grand-Popo, Comè, Houéyogbé, Lokossa, Dogbo, Lalo, Aplahoué, Djidja et Bohicon ont été invitées, tout comme partout ailleurs, à respecter les principes de fonctionnement du microcrédit Alafia et à rembourser à bonne date pour sa pérennisation.

En ce qui concerne le microcrédit Alafia : Le gouvernement du Bénin décaisse chaque année un montant considérable au profit des Systèmes Financiers Décentralisés pour venir en aide à tous ceux et ou celles qui ont le désir de mener une activité génératrice de revenus en République du Bénin et qui n’ont pas les moyens. Ces personnes peuvent donc avoir accès à des crédits compris entre 30 mille, 50 mille et 100 mille Francs CFA sans aucune garantie, dans un délai court et sans tracasseries, selon le DG/FNM. Le gouvernement du président Patrice Talon a travaillé pour assouplir les conditions d’accès à ce crédit aux populations afin de leur limiter les tracasseries auxquelles elles étaient confrontées par le passé. Les conditions d’accès intervenues ces dernières années, permettent aux bénéficiaires de recevoir et de rembourser leurs crédits directement sur leur téléphone portable sans intermédiaire, a permis d’enregistrer un nombre important de demande déjà satisfaite.



Quelles sont les conditions d’accès au microcrédit Alafia : Pour bénéficier du microcrédit Alafia, il faut se munir d’une Pièce d’Identité (Carte d’Identité Nationale, carte LEPI, ou Certificat d’Identification Personnelle CIP), avoir un compte de transfert d’argent enregistré en son nom auprès d’un des opérateurs GSM partenaires du FNM, être membre d’un groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes, payer les frais connexes qui s’élèvent à 400 FCFA pour les frais de dossier et de formation et 1,2 pourcent du montant du crédit pour la prime d’assurance décès. Avec le Microcrédit Alafia Phase 2, le taux d’intérêt est maintenu à 4% pour un remboursement en un semestre et à 8 % sur 10 mois.

Assise Agossa