Insécurité au Nord du Bénin: Le gouvernement rassure: « La situation est sous contrôle »

Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole

Le Sga et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a tenu le vendredi 21 octobre 2022, sa traditionnelle séance d’échanges hebdomadaire avec les professionnels des médias. Pour le compte de ce rendez-vous, ont été discutés plusieurs sujet dont l’insécurité, la création du Fdac, la construction des marchés et la poursuite des travaux de certaines infrastructures routières.

Insécurité : La commune de Karimama a été le théâtre d’une attaque présumée djihadiste la semaine dernière. Il s’agit d’un commissariat de la localité, qui a été brûlé par des individus non identifiés. Sur cet incident, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a invité les populations à la sérénité. Il a rappelé les actions qui se mettent en place pour renforcer l’intervention des forces armées béninoises. « La situation est sous contrôle », a-t-il rassuré. Le gouvernement, à l’en croire, continue de veiller sur la sécurité des personnes et des biens. « Nous rendons hommage à nos Fds. Nous sommes avec elles », a-t-il fait savoir. Plusieurs autres sujets ont été abordés.

Construction de nouveaux marchés modernes : Sur la construction annoncée de nouveaux marchés, le porte-parole a mis en exergue la volonté manifeste du gouvernement de mettre les usagers des marchés dans toutes les villes et communes du Bénin dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de la mise en service des marchés nouvellement construits au Bénin, il a appelé à un peu de patience et rassure. « Une société est créée pour s’occuper de l’administration des marchés. Elle est à pieds d’œuvre actuellement. Vous aurez les annonces sur les conditions d’occupation. Rassurez-vous, personne ne peut fixer des redevances insupportables. Ce qui est utile à signaler, c’est qu’on a fait plus de places qu’il y en avait. Toutes les personnes qui étaient dans les marchés avant les travaux vont retrouver leurs places avant que les nouveaux demandeurs ne soient admis. C’est une instruction formelle du Chef de l’État », précise-t-il. Pour ce qui concerne la demi-douzaine de marchés sur la vingtaine déjà lancés, et qui connaissent quelques retards de livraison pour le compte de la première phase, Wilfried Léandre Houngbedji a annoncé que les travaux ont repris.



Création du Fdac : Sur la création du Fonds de Développement des Arts et de la Culture en remplacement du Fonds des Arts et de la Culture, le Sga du gouvernement a rappelé que l’action du gouvernement dans le sous-secteur de la culture vise l’émergence d’une véritable économie culturelle dans notre pays, source de richesse et d’emplois. « La dynamique que le gouvernement envisage aujourd’hui, c’est de simplifier au mieux l’administration du Fonds », a-t-il dit. Wilfried Houngbedji a apporté un éclairage sur l’évolution sémantique relevée. Selon lui, le terme développement ajouté vise à montrer le niveau d’ambition que le gouvernement porte au Fonds et au monde culturel. « Nous sommes partis de ” l’aide ” pour le ” développement “. Il ne s’agit donc plus seulement d’aider. Il s’agit de faire en sorte que se développent ce secteur, ses acteurs, ses animateurs afin qu’eux aussi vivent de plus en plus bien de ce qu’ils font », ajoute-t-il. Le porte-parole a poursuivi : « Les décisions relatives au décaissement des ressources de ce Fonds seront prises après avis des comités scientifiques et artistiques du secteur de la culture et des arts, ainsi que de la pertinence des projets soumis et leur cohérence avec le Programme d’Action du Gouvernement ».

Infrastructures routière : La question des infrastructures routières n’a pas été occultée au cours de ces échanges. À la demande des professionnels des médias de savoir ce qu’il en est de la reconstruction entière de la route Calavi-Kpota-Hêvié, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé : « Elle sera faite. Rassurez-vous ». Même assurance pour l’échangeur de Vêdokô.

Alban Tchalla