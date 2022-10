Adhésion politique: Des militants UDBN 19ème  CE et 14 syndicats de Zém de Parakou rejoignent le BR

Vues : 2

Dans la commune d’Adjarra ce samedi 22 octobre 2022, s’est déroulée la cérémonie de déclaration officielle d’adhésion des anciens militants du parti Udbn au parti Bloc Républicain. La cérémonie a été présidée par la ministre Adidjatou Mathys, représentant le Secrétaire national du Br, Abdoulaye Bio Tchané.

De quoi s’agit-il : C’est l’arrondissement de Honvié dans la commune d’Adjarra que les ex-militants de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) ont choisi pour adhérer au parti Bloc Républicain (Br). C’était en présence de nombreuses personnalités politico-administratives. Plusieurs raisons justifient cette décision. Selon leur porte-parole, Rodrigue Fohonhé, les valeurs du Br sont fondamentales pour eux. « Pour le peu de temps passé ensemble pour la mise ensemble de nos deux partis, nous avons senti que les jeunes occupent une bonne place dans les instances de prise de décision. Nous avons retrouvé de vrais conseillers qui nous ont adoptés pour faire certaines choses importantes en ce qui concerne la vie du Bénin à Adjarra. Les jeunes et les vieux discutent ensemble et tous les jeunes sont considérés », a-t-il rappelé.

Entre les lignes : Pour les responsables du Br, les jeunes ont fait un bon choix. « Vous avez choisi la cause des femmes, la paix, le développement. Soyez bien assis tranquillement sur votre Chéval. Je suis sûre que nous irons vers la victoire », a dit Sofiath Onifadé, membre du Br. De son côté, Grérard Tokpo également membre du Br a exprimé sa reconnaissance à la ministre Adidjatou Mathys pour tout ce qu’elle fait pour le parti. Pour sa part, Adidjatou Mathys, a transmis les félicitations du Sgn du Br et de tout le bureau politique aux adhérents. « Après maintes réflexions, vous avez pris la décision courageuse d’adhérer au Br qui est le parti politique des jeunes, des femmes mais aussi des sages. Vous avez compris d’épouser les idéaux de valeur de paix, de tolérance, de dialogue et de liberté qu’incarne ce parti. Nous appartenons désormais à une même famille politique et je puis vous dire que vous ne êtes pas trompés de chemin », a-t-elle déclaré. Elle a appelé à plus d’engagement des nouveaux militants. « Votre responsabilité militante est engagée, car aussi vrai que vous avez rejoint par conviction le BR, vous venez de quelque part. Et votre adhésion à ce parti peut susciter des intimidations et des coups bas. A cet égard, je vous demande de rester simplement digne. Ne vous laissez pas distraire par les fauteurs de trouble » a-t-elle laissé entendre.

14 syndicats des conducteurs de taxi-moto au BR

Du renfort pour le Bloc Républicain à Parakou. Le parti a reçu l’adhésion de 14 syndicats des conducteurs de taxi-moto communément appelés “zémidjans” de la ville de Parakou. Ils ont adhéré à la formation politique ce dimanche 23 octobre 2022 à la salle d’alphabétisation de Parakou. A travers leur déclaration, ils se disent prêtent à porter les idéaux du parti. Cette adhésion a été une réalité grâce au leadership du ministre Samou Séidou Adambi. À travers cette adhésion, le Bloc Républicain réaffirme sa suprématie dans la ville de Parakou et ses environs. La cérémonie officielle d’adhésion est placée sous le haut parrainage du Secrétaire Général National (Sgn) du Br Abdoulaye Bio Tchané. C’était en présence du ministre Samou Séidou Adambi, du maire de la ville de Parakou Inoussa Zimé Chabi, du Président de la Chambre des Métiers de l’Artisanat (Cma) du Bénin Imorou Soufiyanou, du jeune leader Kadiri Gande Bata, des conseillers Br et bien d’autres.

Alban Tchalla