Tribunal de 1ère instance de Djougou: Le nouveau procureur Sèmèvo Médard Gandonou installé

Que disent les autorités : Selon les réquisitions du représentant le ministère public à cette audience, il ne fait l’objet d’aucun doute que: « Hotègni Sèmèvo Médard Gandonou est un magistrat aguerri, épris d’excellence et pétri d’expériences. Il connait les réalités de ce poste », a-t-elle témoigné pour avoir eu l’occasion de travailler par le passé, aux côtés du nouveau procureur. Après avoir rappelé les prescriptions de la loi, elle a, dans ses réquisitions, rappelé au nouveau procureur ce qui ressort de son obligation à la tête du parquet près du tribunal de première instance de Djougou. Avec la confiance que les plus hautes autorités compétentes ont placé en Hotègni Sèmèvo Médard Gandonou, la représentante du ministère public reste convaincue que le nouveau procureur portera cette nouvelle charge avec compétence, dans la recherche de la persévérance du droit pour faire triompher la justice. Car, pour avoir été témoin de la qualité de travailleur du magistrat Hotègni Sèmèvo Médard Gandonou, ce n’est pas, de son point de vue, le fruit du hasard, si le nouveau procureur a été nommé à ce prestigieux poste. Elle lui a exprimé avec déférence toute son admiration avant de lui souhaiter une excellente mission : « Cette noble mission républicaine qui vous est assignée, ne sera que réussite. Mon souhait, c’est que soyez toujours inspiré dans la prise des décisions », a-t- elle conclu après avoir rassuré le nouveau procureur de leur engagement à travailler à ses côtés pour l’accomplissement du service républicain auquel, ils sont tous appelés.

You cannot copy content of this page