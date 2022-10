Union Progressiste le Renouveau: Djogbénou échange avec les militants de la 16ème  Circonscription

Vues : 2

Une délégation du présidium dudit de l’Union Progressiste le Renouveau conduit par le président Joseph Djogbénou est descendue ce jeudi 20 octobre 2022, dans la 16ème Circonscription électorale. La rencontre a eu lieu au Bénin Royal Hôtel de Cotonou en présence des militants du 7è, 8è, 9è, 10è et 11è arrondissement.

Ce qu’il faut comprendre : Le parti UP le Renouveau poursuit ses rencontres de mobilisation de troupe. Dans la 16ème Circonscription électorale ce jour, les représentants des coordinations élargies ont mobilisé leurs camarades militants à la rencontre du présidium du parti. A l’instar du président Djogbénou, la délégation est composée du deuxième vice-président Gérard Gbénonchi, du Coordonnateur Ouémé, Louis Gbèhounou Vlavonou, des députés Orden Alladatin, Patrice Nobimè, Florentin Tchaou et bien d’autres personnalités du parti dans la 16ème.

Ce qu’ils se sont dit : Le maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo a remercié et rassuré de la totale disponibilité des militants à faire le job, qu’il faut pour les élections législatives qui s’annoncent. Quant au Coordonnateur Ouémé du parti, Louis Gbèhounou Vlavonou a galvanisé la troupe. « Si j’accepte venir devant vous, c’est parce que pour le moment, je suis le Président de ceux que vous vous apprêtez à remplacer. La force du Président que vous allez élire en 2023, dépend du nombre de députés UP le Renouveau que vous allez faire élire au soir du 8 janvier 2023 », fait-il savoir aux militants. Il poursuit en leur montrant la nécessité de mouiller le maillot pour faire le plein en 2023. « Si vous n’êtes pas nombreux, vous n’aurez pas un président fort, vous aurez un président qui fera profil bas », a-t-il dit. Dans son adresse, le président Djogbénou a rappelé que Cotonou a toujours été le point de départ de la victoire de 2016. « Il vous souviendra que c’est Cotonou qui a décidé qu’en 2016 que ça change et qu’effectivement ça a changé aujourd’hui. Je voudrais vous saluer, vous qui avez fait ça. Je voudrais vous saluer, vous qui êtes restés, vous qui nulle insulte, nulle colère, nulle influence ne vous a poussé à partir. C’est donc avec joie que je vous retrouve ici. Je voudrais donc vous dire que le combat n’est pas terminé et que c’est maintenant que le plus important commence », a déclaré le président du parti. Parce que pour lui, l’Union Progressiste le Renouveau a pris l’engagement d’apporter des solutions aux problèmes qui minent encore notre pays malgré le grand effort déjà fait par le pouvoir en place. « Nous avons donc l’obligation de mouiller le maillot pour les échéances à venir pour indiquer la voie à suivre à nos concitoyens. Et si vous en convenez ainsi, alors il faut ne laisser nulle place. Nous allons davantage repartir dans nos ménages, dans nos contrées pour que nos concitoyens croient en nous » a souligné le président du parti.

Alban Tchalla