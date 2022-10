Teqball/Remise de matériels dans le septentrion: La Fébéteq introduit la discipline à Parakou

Par ailleurs : Sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis arquée, le Teqball combine football et tennis de table. Sa pratique ressemble au tennis-ballon et suit des codes du tennis. Il peut être joué par deux personnes en simple, quatre en double ou plusieurs dans un tour. Sa fédération est créée au Bénin depuis l’assemblée générale constitutive tenue le 14 juillet 2021.

Ce que vous devriez savoir : Vincent Francis Kpohihoun et ses collaborateurs du comité exécutif de la fédération béninoise de Teqball continuent d’agrandir la famille. Cette fois, c’est à Parakou qu’ils ont décroché de nouveaux pratiquants. Et à ceux-ci, ils ont, après avoir expliqué les règles de la pratique de la discipline, procédé à la remise de matériels. Ceci, pour leur permettre de s’exercer afin de maîtriser les règles ainsi que la pratique. La remise desdits matériels a eu lieu le mercredi 19 octobre 2022 au stade municipal de Parakou. C’est l’association Teqball club Parakou qui a reçu le don dont la cérémonie de remise s’est tenue devant le représentant du maire de la ville, Inoussa Suanon.

