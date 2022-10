Renforcement des services socio-éducatifs à Zè: L’Association ‘’Nonvinonkpô Zexwé’’ dote le CEG-Tangbo de tables-bancs

Vues : 1

Les apprenants et enseignants du Collège d’enseignement général de Tangbo ont bénéficié le mercredi 19 octobre 2022, d’un important lot de tables-bancs offert par l’Association de développement ‘’Nonvinonkpô Zexwé’’. Ce don vise à offrir de meilleures conditions d’étude aux apprenants au sein de cet établissement, qui ne cesse de s’accroître en effectif chaque année.

Qu’est-ce qui est important : Au total, 70 table-bancs fabriqués sur fonds propres de l’Association ‘’Nonvinonkpô Zexwé’’ ont été remis aux apprenants du CEG de Tangbo, qui en manque cruellement. Ils permettront d’équiper de trois salles afin de soulager un temps soit peu les apprenants. La cérémonie de remise officielle de ce don élargie aux cadres de la localité, a été présidée par le président de l’Association, Robert Gbeffè, accompagné d’une délégation des membres de son bureau exécutif.

Ce qu’il comprendre : Il est vrai que le fondement de l’Association ‘’Nonvinonkpô Zexwé’’ repose d’abord sur les retrouvailles et le culturel. Mais, il est venu à l’esprit et à bonne raison au bureau de tendre ses bras vers le social. Et depuis quelques années déjà, à partir de la célébration du Zexwé, l’Association accompagne diverses structures sociocommunautaires. Cette année en marge de la 7è édition célébrée, elle a décidé en accord avec les personnes de référence de Tangbo, d’offrir 70 table-bancs.

Que pensent les acteurs : Selon le directeur de l’établissement Dieudonné Dègla, ce geste de dotation revêt d’une importance capitale pour l’administration du collège. Il a rappelé les circonstances de l’acquisition de ces matériels qui datent de l’année 2019 où la pandémie de Covid a empêché le déroulement de toute manifestation culturelle. Ce qui n’a pas permis au collège de vite bénéficier de ce don, mais était toujours à l’attente. Dans son allocution, le président de l’association, Robert Gbeffè a souligné que le but poursuivi, est de soulager un tant soit peu les difficultés des apprenants. Rappelant qu’il n’y a que les fils et filles de Zè qui puissent porter le développement de leurs communes, il a appelé à l’union les fils de Zè. « La conviction que nous nourrissons, c’est qu’ensemble dans la conjugaison des forces, nous pouvons agir pour le bien de nos communautés », a-t-il déclaré. Réceptionnant les matériels, le président de l’Association des parents d’élèves, Gabriel Hounkpè a exprimé tous ses sentiments de gratitude envers les donateurs, qui sont à l’écoute de leurs difficultés. Très ému, Sédric Wolo, délégué de cet établissement a promis, au nom de ses camarades, de faire un bon usage. Il a saisi l’occasion pour exposer d’autres problèmes tels que le manque de salle de classe, le manque d’équipement dans leur laboratoire et surtout l’eau, source de vie.

Par ailleurs : Le président de l’Association, Robert Gbeffè a prodigué des conseils aux élèves en leur invitant à la culture de la paix, de la tolérance et surtout du respect de l’autorité. Il a remercié pour le compte de la dernière retrouvaille de Zexwé, le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, le Conseil communal, Mgr Antoine Ganyé, Sa Majesté Djomanmousso ainsi que les personnalités en l’occurrence Valentin Aditi Houdé, Albert Lokossou, Benoît Lokossou, Awouèdé Célestin. Il faut dire que l’association a aussi réitéré sa détermination à continuer cette mission salvatrice pour le bien-être des populations.

Alban Tchalla