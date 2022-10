Législatives 2023 dans la paix: Les Évêques du Bénin lancent un vibrant appel

Vues : 2

A l’occasion de leur première session plénière de l’année pastorale 2022-2023, qui a eu lieu à Dassa-Zoumè du 16 au 19 octobre 2022, les Évêques se sont prononcé sur l’actualité socio-politique au Bénin. Selon le communiqué final des travaux de cette session plénière, la Conférence des Evêques du Bénin a exprimé son souhait de voir un « processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique ».

Ce qu’il faut retenir : Le processus électoral en cours actuellement s’inscrit dans la droite ligne des élections législatives du 08 janvier 2023. Les organes en charge de ces élections s’activent pour la tenue à bonne date de ce scrutin législatif. Occasion pour les Évêques d’inviter tous les fils et filles du Bénin, à « œuvrer en faveur de la paix et de l’unité nationale en mettant l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers ». A quelques mois des élections législatives, les Évêques du Bénin prient pour un bon déroulement du scrutin. Ils exhortent vivement tous les fils et filles du Bénin, quel que soit leur bord ou leur appartenance politique, à œuvrer en faveur de la justice, de la paix et de l’unité nationale en mettant l’intérêt général au – dessus des intérêts particuliers. La Conférence des Evêques du Bénin a exprimé son souhait de voir un « processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique ». « Puisse le Dieu de miséricorde éloigner de nous le pire et continuer de bénir le Bénin », ont prié les Evêques.

Entre les lignes : Outre les questions politiques, ils se sont également préoccupés des inondations qui ont créé d’énormes dégâts dans plusieurs communes et l’insécurité. La CEB encourage le gouvernement, les Organisations non gouvernementales et les personnes de bonne volonté à aller au secours des sinistrés. « La Conférence Épiscopale du Bénin exprime sa profonde compassion aux populations touchées par les récentes inondations qui ont provoqué d’importants dégâts dans diverses localités de notre pays », peut-on lire dans le communiqué. En ce qui concerne l’insécurité, les Évêques ont noté la montée des braquages, des actes de vandalisme et du vol. A tout cela s’ajoutent des situations alarmantes d’insécurité qui occasionnent parfois des pertes en vies humaines. Ils appellent de tous leurs vœux des mesures urgentes pour assurer la sécurité de nos paisibles citoyens. Par conséquent, ils comptent sur la franche collaboration des populations avec les Forces de l’ordre pour que règnent dans notre pays la paix et la quiétude, gages de tout développement. Ils ont salué les efforts du gouvernement et des Forces de défense et de sécurité (Fds) pour la défense de l’intégrité territoriale et invite par ailleurs, les populations à collaborer avec les forces de l’ordre pour une coproduction efficace de la sécurité.

Alban Tchalla