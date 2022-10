Infrastructures marchandes: Bientôt la reconstruction de nouveaux marchés après les 20 premiers

Vues : 2

Suite aux travaux de la première phase qui a consisté en la construction de 20 marchés modernes dont la plupart sont en cours de finition dans plusieurs villes, le gouvernement annonce déjà des dispositions pour démarrer la deuxième phase de la construction de marchés urbains et régionaux. L’objectif est de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes. Dans cette logique, de nouveaux marchés sont pris en compte. L’information a été rendue publique en Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2022. En effet, il a été décidé de la contractualisation avec divers prestataires dans le cadre de la phase 2 du projet de construction de ces marchés urbains et régionaux. Cette deuxième phase concerne les marchés de Lokossa, Lalo, Covè, Kétou, Kandi, Ouaké, Péhunco, Savalou, Yénawa (marché aux poissons d’Akpakpa), Ganhi, St Michel, Xwlacomey, et Zoca. Elle intègre aussi les travaux d’extensiondes marchés de PK3 à Cotonou, de Guèma à Parakou, puis le réaménagementde celui de Ouando à Porto-Novo. La prise en compte de ces nouveaux sites permettra de renforcer la dynamique de modernisation des infrastructures marchandes, en vue d’offrirun meilleur confort aux acteurs et usagers de ces lieux d’échanges commerciaux et, ainsi, de favoriser une accélération de l’aménagement urbain dans les localités d’implantation. Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec des sociétés et cabinets qui devront conduire ces chantiers dans les conditions et délais prescrits.

Alban Tchalla