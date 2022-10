Révélation en France de Joseph Djogbénou sur l’avenir de l’UPR : « Il est probable qu’en 2026, le pays soit confié à une formation politique »

Vues : 1

Professeur Joseph Djogbénou, Président du parti UPR

Le président du parti Union Progressiste le Renouveau (UPR), Joseph Djogbénou a rencontré le dimanche 09 octobre dernier les membres de sa formation politique en France. La séance d’échange s’est déroulée autour des législatives du 08 janvier 2023, la vision, les enjeux et les objectifs de la formation politique dans l’avenir.

A l’occasion, le président Joseph Djogbénou a fait savoir aux militants qu’une large victoire aux élections législatives s’impose si le parti aspire devenir l’unique source d’inspiration politique du président Patrice Talon. « Le scrutin de 2023 constitue l’annonce des échéances encore plus importantes en 2026 puisque le pouvoir sera confié non pas à un homme, ni à une femme, mais à une formation politique », a-t-il déclaré en leur indiquant que les législatives de 2023 sont importantes en ce sens qu’elles constituent la clé des élections de 2026. Pour cela, Joseph Djogbénou a invité les militants à se remobiliser avec une volonté plus élevée que par le passé afin d’avoir la majorité des sièges au parlement de la 9ème législature. « Pour y arriver, il faut les adhésions, le renforcement par le haut et par le bas, c’est-à-dire la mise en place des structures », a-t-il souligné en informant qu’après l’élection de 2023, l’UPR va se mobiliser pour mettre en place toutes les structures au plan interne et donner du pouvoir aux militants du pays comme de la diaspora.

Le président de l’UP le Renouveau a aussi remercié toute la diaspora et l’a exhortée à une remobilisation chacun sur leur territoire. « Il est possible d’espérer que chacun de vous et surtout vous qui avez la possibilité d’influencer, je dirai même de décider de votre position d’ici, tout ce qui positivement pourrait se faire sur votre territoire », a-t-il laissé entendre. Les militantes et militants de la diaspora sensibles à cette rencontre ont promis travailler pour l’atteinte des objectifs du parti. Cette rencontre est la première d’une série qui se poursuivra dans d’autres pays d’Europe et d’Amérique.

Assise Agossa