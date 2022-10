Médias : Le CONAWEB forme des professionnels sur le code des impôts

Vues : 1

Les participants au terme de la formation

Le Conseil National des promoteurs de Web TV du Bénin (CONAWEB) a organisé le samedi 15 octobre 2022 à la salle des fêtes de El Adonaï Palace sise à Abomey-Calavi, une formation pratique à l’endroit des professionnels des médias et promoteurs d’organe de presse. Cette formation est assise sur le thème : ‘’Les professionnels de la presse et leurs obligations fiscales’’. Elle a connu la participation de plusieurs acteurs des médias et promoteurs d’organes, sous la supervision du formateur, l’Expert Fiscaliste, Enseignant de fiscalité à l’université d’Abomey-Calavi, Koffi Rodrigue Békou. L’objectif de la formation est de montrer aux professionnels des médias et des promoteurs d’organe de presse, selon le code général des impôts 2022, les différents types d’impôts qui existent et l’impôt auquel la presse est assujettie. Au cours de la formation, l’Expert Fiscaliste a développé les différents types d’impôts qui existent en deux grandes catégories à savoir : les impôts directs et les impôts indirects avec leurs composantes. En ce qui concerne la presse, il est souligné qu’elle est assujettie au régime de la taxe professionnelle synthétique (TPS) d’où la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas facturée pour le privé mais facturée pour le public qui à son tour la reverse aux services des impôts. Également, plusieurs autres points ont été abordés au cours de cette séance. Il s’agit, entre autres, des différents taux d’impositions, des dates de payement des acomptes pour ne pas subir de pénalité, du dépôt du bilan financier à bonne date, les différents droits à payer au cours de l’enregistrement d’un contrat. Les échanges ont permis aux uns et aux autres de mieux se situer sur le type d’impôt qui lui est assujetti. Cette séance de renforcement des capacités a pris fin par la remise d’attestation aux participants et l’expert fiscaliste Koffi Rodrigue Békou qui affiche son entière disponibilité à accompagner les promoteurs des entreprises qui voudront bien le solliciter pour conseil.

Barthèl DO-Régo