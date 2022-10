Appui financier au secteur agricole: La BID accorde 12 milliards de FCFA au Bénin

Vues : 1

Un nouvel accompagnement pour le secteur de l’agriculture au Bénin. Le pays vient de bénéficier de près de 12 milliards de FCFA pour l’amélioration des chaînes de valeur agricole. C’était le 15 octobre 2022 à Washington DC (Etats-Unis), en marge des Assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, que le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni a signé l’accord avec le président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Il s’agit d’un financement de 18,40 millions de dollars US équivalant à environ 12 milliards de FCFA. Il contribuera à la mise en œuvre du Projet Intégré de Développement des Chaines de Valeurs (PDICDVA). Le PDICDVA qui a pour but de stimuler un sous-secteur intégré viable du riz et du maïs afin de promouvoir la diversification économique, la sécurité alimentaire, les opportunités d’emploi durable et améliorer les moyens de subsistance des populations. Cet appui financier va permettre la mise en œuvre de diverses activités, notamment: le développement et la réhabilitation de nouveaux bas-fonds avec des schémas d’irrigation adéquats; l’accès à des semences améliorées pour le riz et le maïs; la réhabilitation de routes d’accès et réservoirs d’eau ; l’amélioration de l’accès aux équipements agricoles et de pré-récolte modernes ; la construction et l’équipement de magasins de stockage, complexes d’étuvage du riz, aires de séchage, etc. La zone d’intervention du projet couvre près de70 % du potentiel agricole du pays regroupant trois pôles de développement agricole que sont: pôle 1 (vallée du Niger), pôle 2 (Alibori sud et Borgou Nord) et la partie sud du pôle 4. Elle s’étend sur 16 communes à savoir Banikoara, Bantè, Bèmbèrèkè, Dassa,Glazoué, Kalalé, Kandi, Karimama, Malanville, N’dali, Nikki, Savalou, Savè, Sinendé et Tchaourou. Ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable n°2 (Zéro faim) et 12 (consommation et production durable) et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026).

Alban Tchalla