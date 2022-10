UP le Renouveau: Smith Judicaël Ayadokoun invite les militants à plus d’engagement

Vues : 1

Smith Judicaël Ayadokoun

Le Directeur général adjoint de l’OBSSU, Smith Judicaël Ayadokoun a été reçu le vendredi 14 octobre 2022, sur l’émission ”Décryptage” de CAPP FM. Il s’est prononcé sur plusieurs sujets qui font l’actualité et la vie de son parti Union Progressiste le Renouveau.

Sur la vie du parti : Depuis quelques semaines déjà, le président de l’Union Progressiste le Renouveau, Joseph Djogbénou et les membres du bureau politique national sont en tournée de remobilisation de leurs militants sur le territoire béninois et même de la diaspora. A chaque étape de cette tournée, ils exposent les nouvelles visions du parti nouvellement née de la fusion entre l’UP et le PRD. C’est justement pour accompagner les responsables au plus haut niveau de son parti dans leur périple d’information, que Smith Judicaël Ayadokoun a appelé ses camarades militants à plus d’engagement. Intervenant sur l’émission ”Décryptage”, il a fait savoir que loin d’être une pré-campagne, cette démarche s’inscrit dans la droite ligne de l’animation de la vie politique. Acteur politique de la 6ème circonscription électorale, Judicaël Ayadokoun a par ailleurs fait remarquer que les populations ont apprécié cette démarche du président Joseph Djogbénou et ont promis de faire le nécessaire pour que l’UP le Renouveau triomphe au soir des législatives à venir. Selon lui, c’est d’une nécessité que les nouveaux dirigeants de l’UP le Renouveau, doivent aller à la rencontre des béninois aussi de l’extérieur afin de leur présenter les nouveaux dirigeants issus de la fusion du PRD et de l’UP et surtout pour leur présenter les nouvelles orientations du parti. Raison pour laquelle, il a invité l’ensemble des militants et sympathisants à rester mobilisés autour des hommes et femmes qui seront positionnés pour défendre les couleurs du parti lors des prochaines législatives afin de démontrer une fois encore l’hégémonie de l’UP Le Renouveau sur l’échiquier national.

Décès au CNHU : L’invité a transmis aux familles des victimes du drame survenu au Cnhu, les condoléances de son parti Union Progressiste le Renouveau. Il a déploré et regretté cet incident mortel qui traduit malheureusement les faiblesses liées au management hospitalier. Il rappelle tout de même qu’au lendemain de cet événement malheureux, le président de son Parti, Joseph Djogbénou a mobilisé la commission permanente de santé du parti aux fins d’analyser les contours de cette situation et de faire des propositions idoines au gouvernement. Dans la seule optique que ce drame ne se reproduise plus. Les propositions sont d’ailleurs en cours d’élaboration et seront transmises bientôt au gouvernement. Pour lui, la santé est primordiale. Ce qui justifie toute l’attention et la priorité que le gouvernement lui accorde. Il a salué les nombreux efforts consentis par le gouvernement afin d’améliorer le plateau technique de notre système sanitaire à travers entre autres, la construction des hôpitaux ultra modernes.

Sur la cherté : Abordant la question de l’augmentation des prix des produits sur le marché, Judicaël Ayadokoun a une fois encore salué les efforts du gouvernement. Il a affirmé qu’à la date d’aujourd’hui, plus de 90 milliards de francs Cfa ont été investis afin de permettre aux béninois d’avoir régulièrement le carburant et ce à un prix abordable en dépit de la conjoncture qui frappe tous les pays du monde.

Alban Tchalla