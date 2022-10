Techniques d’échafaudage du projet Pipeline Bénin-Niger: 30 jeunes formés par Wapco reçoivent leur attestation

Vues : 2

l4ambassadeur Chinois, Peng Jingtao remet l’attestation à un bénéficiaire

En fin de formation sur les techniques d’échafaudage du projet Pipeline Bénin-Niger, 30 jeunes bénéficiaires, ont reçu leur attestation. C’est le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi qui a présidé la cérémonie de clôture de cette première session de formation le vendredi 14 octobre 2022, au Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato.

De quoi s’agit-il : Cette première session de formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Cultiver des talents » initié par la Société chinoise WAPCO en charge de la construction du pipeline Bénin-Niger. En effet, plus de 600 personnes sont concernées par cette série de formation sur une dizaine de métiers dont la société WAPCO-Bénin a besoin dans la période de construction du pipeline. Pour cette première cohorte, 30 jeunes des communes riveraines impactées provenant de Cotonou, d’Abomey Calavi et de Sèmè-Podji, ont été formés sur les techniques de montage et de démontage des échafaudages et de leur utilisation efficace et rationnelle.





Que disent les autorités : Dans son discours de clôture de la formation, le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, s’est réjoui du bon déroulement de cette formation. Nous ne sommes qu’au début et les jours à venir plusieurs jeunes des autres communes concernées seront pris en compte et ce, dans plusieurs domaines de compétences » a-t-il précisé. Suite aux mots de reconnaissance du préfet Jean-Claude Codjia, soutenu par les maires de Cotonou, Luc Atrokpo, d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou et de Sèmè-Podji, Jonas Gbenameto, l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao a salué le dynamisme et l’assiduité des 30 jeunes au cours de cette formation : « Il vous faut saisir la chance que vous a offert cette formation. Le travail peut changer le destin » a-t-il dit.

L’appel du ministre : Kouaro Yves Chabi a lancé un appel aux bénéficiaires. « Chers bénéficiaires, durant 30 jours, vous avez eu l’opportunité de renforcer vos capacités sur les techniques d’utilisation des échafaudages, sous la supervision de formateurs et professionnels avertis », a déclaré avant de poursuivre : « ceci est une chance pour vous. J’ose croire que chacun de vous a pu tirer le maximum de cette formation qui vous permettra d’améliorer vos aptitudes à l’usage des échafaudages et augmenter vos chances d’insertion professionnelle. L’autorité ministérielle a exhorté ces jeunes à faire preuve de dynamisme afin de saisir les différentes opportunités qui s’offrent à eux. « Je vous exhorte à faire preuve d’abnégation, de dynamisme et de courage pour occuper la place qui est la vôtre sur le marché du travail », a-t-il dit. A la fin de la cérémonie, ces jeunes ont reçu des mains des autorités leur attestation.

