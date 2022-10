Maîtrise de l’eau au service de l’agriculture durable: La commission AFATEC de l’ANCB outille les élus locaux  

Vues : 1

« Maîtrise de l’eau pour une agriculture durable dans la Communes du Bénin ». C’est le thème principal des travaux de la deuxième session de la commission thématique Agriculture Foncier Aménagement du Territoire Environnement et Climat de l’ANCB. Cette session s’est tenue à Covè les 13 et 14 octobre 2022 et a connu la participation des maires, des adjoints au maire, des chefs d’arrondissement, des élus et cadres à divers niveaux de l’administration centrale et des mairies. Durant les deux jours de réflexion, les participants ont échangé sur l’idée de limiter la dépendance de l’agriculture béninoise vis-à-vis de la nature et notamment de la pluviométrie. Les participants ont eu droit à plusieurs communications notamment sur le Projet Moyens de Subsistance Durables du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Projet TAERA de la Coopération Belge ENABEL. Deux initiatives qui accompagnent les communautés locales béninoises dans le secteur agricole en mettant un focus sur les techniques de maîtrise de l’eau pour une agriculture résiliente dans le contexte actuel de changement climatique. Ils ont également été informés sur les opportunités de captage de l’eau en toutes saisons, au service de l’agriculture, à partir des puits artésiens, disponibles au Bénin et ont visité une ferme agropastorale où la gestion intégrée des ressources en eau est au service de l’agriculture de saison et de contre saisons. Ouvrant les travaux de cette session, le maire de Ouessè Firmin Ibidon Akpo, président de la commission, a invité les participants à se donner à fond pour faire des propositions pertinentes aux communes afin que l’eau source de vie ne se transforme en menace pour les communautés comme c’est le cas ces derniers jours. Ces derniers ont tenu compte de l’appel du maire. A l’issue des travaux, plusieurs recommandations pertinentes ont été faites aussi bien à l’endroit de l’État, de l’ANCB que des communes elles-mêmes.

Alban Tchalla