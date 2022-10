Cour de justice de la CEDEAO: Le président et le vice-président  réélus pour un nouveau mandat de deux ans

Vues : 1

Le président de la Cour de justice de la CEDEAO, le juge ghanéen, Edward Amoako Asanté a été réélu le jeudi 13 octobre 2022 par ses pairs pour un nouveau mandat de deux ans. Il en est de même pour le juge ivoirien Gberi be-Ouattara, réélu en tant que vice-président de la Cour. Cette élection est intervenue à la suite de la prise de fonction par les deux nouveaux juges de la Cour, Claudio Monteiro Goncalves du Cap-Vert et Sengu Mohammed Koroma de la Sierra Leone qui avaient prêtés serment le 6 octobre 2022 en Guinée Bissau. Le juge Asanté, qui fait partie des trois juges de la Cour dont le mandat a été prolongé par les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté, a déclaré que sa réélection témoigne de la confiance que ses collègues lui accordent. Il a ajouté que sa réélection lui offre l’opportunité d’améliorer les performances de l’ancien collège de juges qu’il avait présidé, afin de renforcer le rôle de la Cour dans l’administration de la justice et d’approfondir sa jurisprudence très enviable et devenue un label au plan mondial, en particulier dans les domaines des droits de l’homme.

Hugues Elphège PATINOH