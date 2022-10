Bodybuilding: Bibi Body Power du président Bienvenu Vodounou communie avec ses champions

Vues : 2

Ce que vous devriez savoir : “Après l’effort, le réconfort”. Bienvenue Vodounou a bien compris cette assertion qu’il n’a pas hésité à mettre en pratique. En effet, président de Bibi Body Power club, ce promoteur du Bodybuilding et fitness au Bénin a tenu à célébrer les athlètes issus de ce club et qui ont pris part au dernier championnat national de bodybuilding et fitness 2022 et sont revenus avec des lauriers. C’est à travers un dîner organisé le samedi 15 octobre dernier, au siège de l’association sportive. Au cours de ce rendez-vous de communion, lesdits athlètes et leurs proches se sont à nouveaux faits plaisir. En ce sens que les champions qui ont placé Bibi Body Power en tête du classement général du dernier championnat national ont profité pour présenter quelques tableaux à l’assistance.

Ils sont les champions : Outre Mme Jocelyne Adjohou qui a été sacrée championne au niveau du tableau féminin, ils étaient quatre autres athlètes à dominer leurs adversaires chez les messieurs. La grande révélation, c’est le jeune Roméo Sounou Kini.Le jeune étudiant était fier d’avoir fini premier dans la catégorie 65-75Kg. Pendant ce temps, le champion tout terrain, Prudence Dossa rééditait l’exploit en conservant sa couronne dans la catégorie 75-85KG. Les deux autres, Ali Abdou et Assion Djondo, sont respectivement champions dans la catégorie des nouveaux poseurs et chez les 85-95Kg.

Ce que disent les participants : Joyeux, le président du club, M. Bienvenu Vodounou ne s’est pas privé de remercier les athlètes et tous ceux qui travaillent pour la réussite du Bodybuilding au pays. « Nous avons pensé leur offrir ce diner afin de leur prouver la fierté qu’ils incarnent pour notre club. Une dizaine de trophées et de médailles obtenus, nous avons fini premier au classement général. C’est une grosse satisfaction de conduire cette équipe. Nous avons décidé de témoigner notre reconnaissance aux athlètes », a-t-il déclaré avant de saluer les sponsors et autres partenaires de Bibi Body Power pour leurs soutiens. «Sans vous, il nous serait aussi difficile d’obtenir ces résultats», précise t-il, aux mécènes et sponsors. Au nom des athlètes, le capitaine de l’équipe de Bibi Body Power, Prudence Dossa, a souligné : «un seul mot pour vous témoigner notre gratitude. Merci ! Nous sommes fiers de vous avoir comme président. Si nous n’étions pas mis dans les conditions qu’il faut, on ne saurait devenir champion. Grâce à vous, nous sommes champions». Il n’a pas manqué de réitérer l’engagement des athlètes pour des succès plus grands du club.

Par ailleurs : A souligner que les performances qui ont valu cette célébration à ces braves ambassadeurs du club ont été réalisées le Samedi 24 Septembre 2022, à la salle ‘’Le Majestic’’ de Cadjèhoun devant plusieurs amoureux du sport bodybuilding et fitness. Une soirée époustouflante qui a vu les champions l’exécuter sept (7) épreuves à savoir : le Double biceps de face, dorsaux de face, biceps pose, triceps pose, double biceps de dos, dorsaux de dos et abdominaux cuisses.

