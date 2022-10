50ans d’amitié Sino-Béninoise: L’ambassade de Chine et la Fbba célèbrent autour d’un tournoi

Vues : 1

Vue d’ensemble des joueurs et les organisateurs

De quoi s’agit-il : Cela fait 50 ans que le Bénin et la Chine nourrissent d’étroites relations amicales. Et dans ce cadre, l’ambassade de la République Populaire de Chine près le Bénin à travers son Centre Culturel Chinois (CCC) a organisé, en partenariat avec la fédération béninoise de badminton, un tournoi open. Ce tournoi dénommé “Open Badminton 50ans d’amitié Chine-Bénin, s’est déroulé, le Samedi 15 octobre 2022, au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Il a regroupé des badistes des deux sexes dans les catégories seniors, U19, U17 et U15 des âges des deux pays. Chez les seniors, le match ayant opposé l’équipe de l’ambassade de Chine à celle de la fédération béninoise a vu la victoire des béninois. Chez les U15-U17, Yan Abissi a gagné le tournoi des garçons devant Jérédi Bassa tandis que chez les filles Bénédicte Dhossou a terminé première devant Blessing Atchadé. Chez les U19 hommes, Carlos Kpanou a créé la sensation en venant à bout de Dosh Fano (double champion béninois) en finale 2-1. Du côté des filles, la médaille est revenue Pernelle Fabossou qui a battu Flora Kpogbemabou 2-0 en finale.

Ce que disent les autorités : Heureux de l’aboutissement de cet événement sportif, le président de la fédération béninoise de Badminton, Aubin Assogba a remercié la partie chinoise pour son accompagnement. «C’est un moment dont nous sommes fiers», a-t-il fait savoir dans un premier temps. «Depuis l’établissement des relations entre nos deux pays, plusieurs chantiers et dont d’infrastructures ont vu le jour en dépit de l’éloignement du point de vue géographique», a-t-il souligné tout en saluant la franchise qui caractérise ces relations. «Nous sommes satisfaits de la coopération bilatérale entre la Chine et notre pays», a-t-il fait savoir avant de finir par féliciter les athlètes qui, à travers le spectacle qu’ils ont produit, ont procuré de la joie à plus en ce jour. Prenant la parole, l’ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Jingtao Peng, a laissé entendre que c’est pour lui un grand plaisir d’avoir participé à cette compétition de badminton qui entre dans les activités marquantes de la célébration du 50e anniversaire des relations d’amitié entre les deux pays. «Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier la fédération béninoise de badminton pour l’organisation de cette compétition», a déclaré l’ambassadeur très heureux du déroulement des matchs de cette fête sportive pour les amateurs de cette discipline.

Par ailleurs : A souligner que pour marquer l’édition de cette compétition, l’ambassade à travers le centre culturel chinois a mis en jeu des motos et plusieurs autres gadgets pour récompenser les meilleurs participants. Ainsi, les vainqueurs chez les U19 fille et garçon, outre les médailles, ont décroché chacun une moto, des téléphones portables et autres. L’édition 2022 clôturée, les regards sont tournés vers celle de 2023 que l’ambassadeur souhaite plus réussie.

Anselme Houenoukpo