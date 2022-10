Mairie de Cotonou : Luc Atrokpo focalisé sur les réformes du secteur de la décentralisation

Vues : 2

Luc Atrokpo, Maire de la commune de Cotonou

Le Maire de la commune de Cotonou, Luc Atrokpo, a présidé les travaux de la 6ème session extraordinaire au titre de l’année 2022 de son conseil municipal le vendredi 14 octobre dernier. C’est en présence de ses adjoints et du secrétaire exécutif de la mairie, que les travaux qui se sont déroulés dans la salle de délibération du conseil municipal, ont permis aux membres de procéder dans un premier temps à un réajustement des membres des quatre commissions permanentes du conseil municipal et en un second temps, d’élire leurs nouveaux rapporteurs. Occasion pour les élus de réétudier et d’adopter leur règlement intérieur pour être en harmonie avec les nouvelles dispositions issues de la réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. Les travaux de cette séance d’échange se sont déroulés dans une ambiance conviviale et fraternelle.

Assise Agossa