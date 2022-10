Adhésion politique: Le FAC de Salimane Karimou en renfort au Bloc Républicain

Vues : 2

Ehange de protocole de signature entre les ministres

De quoi s’agit-il : Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire général national du Bloc Républicain, a reçu le samedi 15 Octobre 2022, l’adhésion du mouvement politique, le Front d’Action Pour la Continuité (FAC). La cérémonie s’est déroulée dans la salle de réunion des enseignants de Kétou. Le mouvement dirigé par le ministre Salimane Karimou entend désormais défendre les idéaux du parti BR. C’est en présence de plusieurs membres du gouvernement, des députés, maires, des leaders du parti Cheval Cabré, que s’est déroulée la cérémonie officielle de déclaration d’adhésion. Venus de tous les départements du pays, les militants et sympathisants du FAC étaient fortement mobilisés pour la réussite de cette activité qui s’inscrit dans la droite ligne des prochaines législatives du 08 janvier 2023. C’est une adhésion qui vient renforcer les muscles du parti Cheval Blanc Cabré qui ne cesse d’étendre ses tentacules afin de mieux se positionner sur l’échiquier politique du Bénin.

Que disent les acteurs : Pour le président du comité d’organisation Arikou Ilalou, en choisissant Kétou pour cette cérémonie d’adhésion, le BR a scellé un pacte de confiance et d’engagement politique inébranlable entre le ministre et le parti. Quant à lui, le Secrétaire général du FAC, Pierre Chanou a loué la clairvoyance et le modèle de leadership qui lui ont permis de soumettre les appels à l’appréciation des instances de prises de décision du FAC. Il a saisi l’occasion pour souhaiter un vivre ensemble emprunte de franche collaboration et de discipline de groupe gage de toute réussite. « C’est le lieu de mettre un pas d’honneur sur cette marche effectuée et qui nous permet de nous mettre étroitement ensemble. Ce jour marque notre histoire politique d’une pierre blanche », a rappelé le ministre Salimane Karimou. Il a invité les uns et les autres à conjuguer les efforts dans l’optique de travailler comme si l’échéance était pour demain. Coordonnateur national du FAC, il a pris l’engagement de reprendre les discussions dans le dessein de mettre les militants en ordre de bataille. « Je voudrais sonner la grande mobilisation comptant sur votre engagement, vos forces de persuasion de manière à ce que dans une dynamique unitaire, nous parvenions à garder durablement les étendards du BR », a dit Salimane Karimou. Cette adhésion a été favorablement accueillie au sein du BR. « Avec vous, le BR veut en effet continuer de croître ensemble. Il est possible de promouvoir nos valeurs. Le BR assure qu’en optant pour y adhérer, vous avez opéré le meilleur choix. Car le BR est aujourd’hui, le parti qui assure aux femmes et aux jeunes une place de choix », a précisé le SGN du BR, le ministre d »Etat, Abdoulaye Bio Tchané. Il leur a exhorté à prendre toute la place qui est la leur au sein du parti. « Travaillons main dans la main pour un Bénin qui triomphe et qui se révèle », ajoute-t-il.

Par ailleurs : Au cours de la cérémonie, le ministre Bio Tchané, SGN du BR et son collègue Salimane Karimou ont signé le protocole d’accord d’adhésion. Cette signature marque officiellement l’appartenance de Salimane Karimou au Bloc Républicain et de l’intégration de son mouvement politique, le Front d’Action Pour la Continuité (FAC) dont il est le coordonnateur national.

Alban Tchalla