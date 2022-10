Délocalisation des audiences de la Cour constitutionnelle à Parakou: Le SG, Gilles Badet clarifie et donne les raisons

Vues : 1





Gilles Badet, SG de la Cour

La ville de Parakou accueille les 17 et 18 octobre prochains, la conférence inaugurale et une audience foraine de la Cour Constitutionnelle. C’est une décision du président de la Cour Razaki Amouda Issifou et l’ensemble des conseillers, d’aller vers les citoyens de l’intérieur du pays.



De quoi s’agit-il : Ce déplacement va permettre à un plus grand nombre de citoyens de découvrir la réalité de la justice constitutionnelle. Selon les propos du Secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badet, « des citoyens saisissent la Cour d’un peu partout dans beaucoup de recours qui nous parviennent de la partie septentrionale du Bénin. Comme on le sait, les réformes ont eu lieu et permettent de faire des débats contradictoires, donc les gens sont invités à se présenter à l’audience ». Pour lui, ce n’est pas toujours facile pour ceux qui sont dans la partie septentrionale du Bénin de descendre vers Cotonou pour assister aux audiences. La conférence inaugurale permettra d’évoquer plus longuement avec les étudiants, les fonctionnaires, le rôle et les missions de la Cour constitutionnelle et le travail de ses membres.

Entre les lignes : A en croire le Secrétaire général de la haute juridiction, cette conférence inaugurale rentre dans la même dynamique d’une meilleure compréhension du rapprochement de la Cour avec les citoyens. Il s’agit selon lui, de réexpliquer aux populations, aux administrations, aux juridictions, aux étudiants, aux journalistes, aux citoyens en général, les attributions de la Cour Constitutionnelle ainsi que les procédures à suivre pour qu’il y ait du succès lorsque l’on saisit la Cour Constitutionnelle.

Par ailleurs : S’agissant des dossiers inscrits au rôle de cette audience foraine, Gilles Badet évoque un certain nombre de dossiers impliquant des supposées violation des droits de l’homme par certains agents de police. Selon lui, « la Cour écoutera aussi bien les requis et requérants, c’est-à-dire ces autorités de police, il y aussi des recours contre certaines décisions de justice ou des demandes d’intervention dans le déroulement de certaines procédures ou des supposées violations des droits de l’homme par les magistrats. Il y a également des questions de recours contre l’Université de Parakou, des recours contre certaines sociétés privées qui sont supposées avoir fait telle ou telle chose que les requérants leurs reproche par rapport aux droits fondamentaux prévus dans la constitution ».

Alban Tchalla