Précampagne électorale/ Législatives 2023 : La Haac sensibilise les hommes des médias sur les règles éditées

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac)a tenu ce jeudi dans l’un des ses locaux à Cotonou une séance de sensibilisation des hommes des médias sur la DECISION N°22-036/HAAC DU 29 SEPTEMBRE 2022 portant règlementation des activités des médias pendant la période de précampagne pour les élections législatives du 08 janvier 2023.

La précampagne médiatique coure la période du 30 septembre au 22 décembre 2022. Durant cette période, la diffusion de tout élément de campagne précoce est interdite conformément aux dispositions de l’article 46 du code électoral de la République du Bénin. Les comptes rendus des activités réalisées à des fins de propagande au profit d’un parti politique ou d’un candidat, les activités au cours desquelles les organisateurs ou les invités, personnalités politiques ou non, font des dons et libéralités ou des faveurs, parrainent ou participent à des cérémonies, à des évènements coutumiers, religieux, culturels, sportifs et commerciaux, les appels à voter pour tel ou tel parti ou candidat… Ce sont autant d’éléments qui ne doivent faire aucunement objet de traitement d’informations dans les médias, qu’il s’agisse de la presse écrite, de l’audiovisuel ou de la presse en ligne. Armand Hounsou, conseiller à la Haac entouré d’autres responsables et cadres techniques de cette institution se sont faits fermes sur ces règles imposées aux acteurs des médias au cours de cette campagne pré électorale. Ils ont surtout insisté sur leur sens de professionnalisme et les principes d’éthique et de déontologie qui doivent gouverner leur prestation durant toute la période électorale en vue.

Christian Tchanou.