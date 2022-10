Edition 2022 de la Recico : Les acteurs du cinéma béninois en synergie pour la relève du secteur

Vues : 1

Le Délégué général, Dimitri Fadonougbo

Resté en suspens depuis 2020 pour cause, le coronavirus, le projet Rencontre Cinématographique de Cotonou (Recico) vient de refaire surface. Les acteurs du cinéma béninois et étranger ont assisté à la cérémonie officielle d’ouverture de la 2eme édition des Rencontres Cinématographiques de Cotonou (Recico) le mercredi 12 octobre dernier à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. Cette cérémonie qui a réuni plus d’une centaine de cinéastes, producteurs, a été couplée d’une projection d’un film béninois “Owo Oba, la Recarde de Zoundji”. Ce film inaugural a été réalisé avec des acteurs du cinéma béninois dans le but de révéler les dessous de l’être humain, la gestion du pouvoir et mettre en exergue les enjeux de la royauté en Afrique. Ce film selon le délégué général, Dimitri Fadonougbo, est réalisé depuis 2016 en partenariat avec les producteurs marocains. Il est par ailleurs revenu sur les objectifs du projet Recico dont il en est l’initiateur. Selon lui, c’est une rencontre cinématographique, un festival mixte qui aborde tous les genres d’œuvres cinématographiques. Les activités entrant dans le cadre de cette deuxième édition prendront fin ce vendredi 14 octobre 2022.

Assise Agossa