Soutien aux populations victimes d’inondation : Luc Atrokpo reçoit d’importants vivres de l’Ambassade de Chine

Le président de l’ANCB réceptionne le don des mains de l’Ambassadeur de Chine près le Bénin

L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) n’est pas restée insensible aux populations béninoises touchées par les inondations. Les nombreux appels aux dons lancés pour soulager les peines desdites populations, ont commencé par porter leurs fruits. Le mercredi 12 octobre 2022, le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) Luc Sètondji Atrokpo a reçu un important lot de vivres offerts par l’Ambassade de Chine au Bénin. La cérémonie s’est tenue au siège de l’association. Ce don composé de 300 kits scolaires et de 200 sacs de riz de 50 Kg, vise à soulager un temps soit peu, les peines de ces populations et accompagner les efforts du Gouvernement. « Ce lot de sacs de riz et de kits scolaires constitue un geste symbolique et amicale de l’Ambassade de Chine pour vous exprimer notre soutien, notre sympathie et notre solidarité », a déclaré Diao Mingsheng, Ambassadeur de Chine au Bénin. En réponse à ce geste d’amitié et de solidarité, le président de l’ANCB a exprimé sa gratitude à son hôte ainsi qu’au Gouvernement et au peuple chinois. Il n’a pas manqué de remercier le Gouvernement du Président Patrice Talon pour ses nombreuses actions au profit des populations des communes touchées par les inondations.

Rastel Dan