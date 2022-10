Santé et Traditions: Le cancer de l’utérus

Vues : 2

Claude Djankaki

Témoignage de madame Aubierge Dominique depuis Paris pour la guérison du cancer de l’utérus et la guérison en téléchargement du rectum.

Mon papa

Quel bonheur de vous avoir. Merci pour ce que vous avez fait pour moi depuis ce cancer du col de l’utérus guéri. Je ne cesserai de vous dire MERCI MON PAPA

Mon avis

Auberge Dominique, merci d’avoir levé vous-même l’anonymat. C’est ce que la nature aime. Il ne faut jamais cacher sa maladie, encore moins la guérison. La première loi de la nature c’est la transparence et l’obligation de compte rendu. Ceux qui se demandent pourquoi leur maladie résistent au traitement doivent savoir que les plantes connaissent les bonnes personnes des imbéciles.

Depuis des millénaires les plantes se parlent entre elles et reconnaissent les imbéciles qui n’ont pas droit à leur service. Pour se faire guérir, il faut respecter les lois de la nature. Un adage universellement reconnu ne dit-il pas : l’homme apporte les moyens, mais seul dieu guérit.

Mieux, à chaque utilisation des recettes grand-mère, vous payez toujours les francs symboliques liés à l’utilisation d’une recette, lesquels servent à honorer la mémoire de nos ancêtres à travers les rituels de libations. Dans ces conditions , vous avez la grâce des pères fondateurs des recettes grand-mère. Votre guérison du cancer de l’utérus attestée par les examens médicaux en France n’est que la suite logique de vos comportements à l’égard de nos ancêtres. Vos attentes doivent être comblées à la hauteur de votre sens élevé du devoir et du partage.

« Plus on donne, plus on a ».

Malheureusement, beaucoup de personnes cachent leur maladie, mais aussi, du fait de l’ingratitude qui les caractérise à l’égard de la nature, ils passent tout en pertes et profits. C’est comme s’ils n’ont jamais été malades. Ils ne doivent rien à personne.

