Prochaine  loi de finances: Plus de 45,6% du budget 2023 : Talon dose le hautement social  

–1000 milliards FCFA consacrés aux actions à sensibilité sociale

-Une Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis créée

Patrice Talon, président de la République

De quoi s’agit-il : Les députés vont examiner et voter dans les prochains jours les projets de loi de finances rectificative pour la gestion 2022 et de loi de finances pour l’année 2023.

Entre les lignes : Le projet de loi de finances rectificative s’équilibre, en ressources et en charges, au montant de 2.956,661 milliards de FCFA contre 2.541,203 milliards de FCFA initialement prévus, soit une hausse de 16,3%. Cette révision sollicitée de la loi de finances en cours d’exécution, intervient pour tenir compte notamment deseffets de la guerre en Ukraine, de la conclusion, au mois de juillet 2022, d’un nouveau programme économique et financier avec le Fonds Monétaire International ainsi que de certaines préoccupations spécifiques et structurelles recueillies auprès des populations lors de la tournée gouvernementale de mai 2022. A en croire le gouvernement, cette augmentation se justifie entre autres par la prise en compte au budget de l’Etat, des mesures de sécurité et de soutien au pouvoir d’achat des ménages, l’objectif étant de renforcer les dépenses sociales au bénéfice des populations les plus vulnérables. S’agissant du projet de loi de finances pour la gestion 2023, il s’équilibre, en ressources et en charges, à la somme de 3.033,337 milliards de FCFA. A cet effet, le Conseil précise qu’en matière d’orientation, la politique budgétaire pour l’année prochaine est en parfaite cohérence avec les ambitions du Gouvernement en matière de gouvernance économique et sociale. Ainsi, le projet de loi de finances postule un taux de croissance du PIB de 6,5% en 2023 contre 6% attendu à fin décembre 2022, un déficit budgétaire (dons compris) qui s’établirait à 4,3% du PIB, un taux d’inflation maîtrisé et un niveau d’allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale qui atteindrait 45,6% du budget général, soit plus de 1000 milliards de FCFA.

Par ailleurs : Les ministres chargés du Développement et des Finances ainsi que les autres ministres assurer les discussions sur ces documents budgétaires devant la représentation nationale.

Alban Tchalla