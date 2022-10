Suite au drame du CNHU-HKM: Vlavonou   et le parlement compatissants  envers les familles éplorées

Vues : 2

Réunis en séance plénière ce mardi 11 octobre 2022 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a adressé un message de compassion à l’endroit des familles éplorées suite à l’incident survenu au Cnhu Hubert Koutoukou Maga au petit matin du vendredi 07 octobre 2022. L’autorité parlementaire a exprimé ses condoléances ainsi que celles de l’institution parlementaire aux familles en deuil. « …En mon nom personnel et au nom de toute la huitième législature, je présente les condoléances de l’Assemblée nationale du Bénin aux différentes familles éplorées. Puisse Dieu le Père Céleste accorder à chacun des membres de ces familles le réconfort dont ils ont besoin en ces douloureuses circonstances et un repos éternel aux âmes des illustres disparus », tel est le message de compassion et de condoléance du président Vlavonou à l’endroit des familles éplorées.

Faisant d’une pierre deux coups, le président de l’institution parlementaire a salué la promptitude et la diligence avec laquelle le gouvernement à travers son chef, le Président Patrice Talon s’est saisi du dossier. Il a n’a pas manqué d’exprimer son espoir de voir élucidé les circonstances du drame. « L’Assemblée nationale suit la situation de près. Elle voudrait compter sur la justice de notre pays et l’Autorité de régulation du secteur de la santé pour élucider efficacement cette affaire afin que toutes les responsabilités soient situées », a laissé entendre le président Louis Gbèhounou Vlavonou avant d’inviter les députés, les membres du Gouvernement et les cadres de l’administration parlementaires présents à l’hémicycle à se tenir debout pour observer une minute de silence à l’intention des quatre compatriotes décédés.

Fidèle KENOU