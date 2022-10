Préparatifs des prochaines législatives: Les Amazones de la 20ème CE mobilisées pour la cause de Moele-Bénin

Vues : 1

Le centre des jeunes de la commune d’Akpro-Missérété a servi de cadre, le samedi 8 octobre 2022, à la mobilisation des femmes amazones de la 20ème circonscription électorale au profit du parti Moele-Bénin. En présence du président Jacques Ayadji, entouré de plusieurs responsables du parti, elles ont réitéré leur engagement à contribuer à la victoire du parti aux législatives de janvier 2023.

Ce qu’il faut retenir : A quelques mois du scrutin législatif de janvier prochain, c’est la grande mobilisation dans la 20ème circonscription électorale pour Moele-Bénin. Sous la houlette de Clémencia Joëlle Adoungbé, présidente des amazones de la 20ème circonscription électorale, elles se veulent les lanternes de leur formation politique dans les communes d’Adjohoun, d’Akpro-Missérété, d’Avrankou, de Bonou et de Dangbo. Pour elles, « Moele-Bénin, plus qu’un parti politique est un véritable incubateur d’acteurs politiques, un révélateur de talents politiques, une véritable école politique au sein de laquelle les femmes n’ont pas besoin de lutter comme ailleurs afin de s’imposer car elles y sont traitées en reines ».

Ce que pensent les acteurs : Selon Joëlle Adoungbé, c’est une vision révolutionnaire que porte le président Jacques Ayadji. « Il n’a de cesse de faire du genre, du positionnement et de l’émancipation politique de la femme son crédo. Sous son leadership, et ceci, bien avant la révision du code électoral et de la constitution du Bénin, Moele-Bénin avait déjà imposé dans ses textes fondamentaux, un quota obligatoire minimum de 30% à la participation des femmes dans toutes les instances du Parti. Un engagement à nul autre pareil au Bénin », a-t-elle révélé. En attendant l’ouverture des hostilités électorales, assure la présidente Joëlle Adoungbé, les amazones de la 20ème circonscription électorale s’évertuent déjà à œuvrer de façon efficace au rayonnement politique de la femme militante et du parti Moele-Bénin. Dans son adresse, Dénis Gohoungo, coordonnateur communal d’Akpro-Missérété, s’est réjoui d’accueillir sur son territoire la sortie des amazones de Moele-Bénin de la 20ème circonscription électorale. Il a exhorté toutes les femmes à cultiver le militantisme. Selon lui, Moele-Bénin se distingue des autres partis politiques par son approche humaniste. Au Bénin, a-t-il rappelé, il est le seul parti qui s’évertue, face à la faim, à apprendre à pêcher aux militants que de leur donner du poisson. Landrie Houngbédji et Joseph Ahissou, respectivement coordonnateur de la 20ème circonscription électorale et vice-président du parti Moele-Bénin, ont abondé dans le sens. Tour à tour, ils ont apporté leur soutien aux amazones de Moele-Bénin des cinq communes de la région. Quant au président Jacques Ayadji, il a exprimé sa joie de se retrouver sur sa terre maternelle. Il a affirmé qu’aucun Béninois ne doit être laissé de côté dans la construction du Bénin.

Par ailleurs : Rappelons que cette sortie officielle des amazones de la 20ème circonscription électorale a été parrainée par le vice-président Séraphin Sodjinou avec le soutien du vice-président Joseph Ahissou et du coordonnateur Europe Jules Parfait Adoungbé.

Alban Tchalla