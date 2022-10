Mouvement de lutte et de revendication des enseignants: Raouf Affagnon expose les stratégies pour un renouveau syndical

Vues : 2

Ancien dirigeant Syndical et Chevalier de l’Ordre National du Bénin, Raouf Affagnon a présenté une communication axée sur le syndicalisme du corps enseignant à l’occasion de la célébration de la fête du travail. Cette communication s’est articulée autour du thème : « mouvement syndical en milieu enseignant : enjeux, défis et perspectives en vue d’un renouveau syndical ».

Ce qu’il faut comprendre : Développant ce thème, le syndicaliste Raouf Affagnon a présenté les enjeux à l’inexistence du syndicat qui peut être une porte ouverte à la gestion exclusive du système éducatif et aux abus dans la gestion des personnels. Raison pour laquelle, il a invité les leaders syndicaux à la maitrise de la législation scolaire et à la veille permanente pour une application sans failles des textes réglementaires et législatifs. « Les dirigeants syndicaux, en vue d’une bonne exécution de leur mission, sont tenus à tout instant, de donner la preuve d’une bonne maîtrise des textes de la législation scolaire. Ils doivent connaître du bout des doigts les textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur de l’éducation », souligne-t-il. Ces textes de loi et leurs décrets et arrêtés d’application, selon ses explications, peuvent leur fournir un argumentaire précieux pour la défense de leur programme revendicatif. Le communicateur cite en exemple le BIT qui a donné une preuve éloquente sous l’administration du président Kérékou I. « Lorsque des enseignants ont été radiés de la fonction publique pour simple fait de grève, sous la pression du BIT qui a donné raison aux grévistes, suite à une plainte déposée par les dirigeants syndicaux de l’époque, les victimes innocentes ont été réhabilitées avec remboursement de tous leurs droits précédemment confisqués », a évoqué le syndicaliste Raouf Affagnon. Pour lui, les organisations d’enseignants peuvent contribuer grandement au progrès de l’éducation qui est un facteur essentiel de développement économique.

Quelles sont les stratégies : Pour y arriver, les dirigeants syndicaux doivent relever plusieurs défis, allant de la maîtrise et du respect scrupuleux des textes de la législation scolaire et du travail, à l’adoption des comportements de modestie, d’humilité et d’ouverture, en passant par le choix difficile et rigoureux du principe de la défense des intérêts collectifs et non individuels ou personnels. « Il peut nous conduire à un renouveau syndical, vécu au Bénin au début des années 2000, si les dirigeants syndicaux actuels peuvent cesser, par endroits, de faire du syndicalisme alimentaire et de facilité, d’être complices de l’Etat-employeur, dans la violation des textes de la république et d’opter, de plus en plus, pour des actions unitaires, avec un langage de vérité », a-t-il exhorté. Il poursuit que des cas de trahison peuvent toujours exister ; mais, tant que la majorité de la troupe sera avec les dirigeants vertueux, ils ne peuvent que dire l’espoir est permis. « Il suffit que les responsables syndicaux, de même que les militants se débarrassent de la phobie qui a gagné les rangs avec la confusion installée dans les esprits par la panoplie des sanctions dissuasives parfois justes et parfois arbitraires du régime de la rupture et se battent la main dans la main pour une société plus juste et plus responsable », a dit le communicateur.

Quelles sont les suggestions : Raouf Affagnon suggère aussi que pour une gestion démocratique du système, les administrateurs scolaires doivent associer les représentants des personnels à la prise des décisions comme la confection des listes des professeurs pour les travaux de surveillance et de correction, la notation annuelle des personnels par le Conseil Consultatif dans l’établissement et l’élaboration du calendrier scolaire, au niveau de l’administration centrale. le mouvement syndical dans les sous-secteurs de l’éducation, est un instrument pour la promotion du dialogue social et de la négociation collective permanents et non de la guerre. « Dans une optique plus large, la société et l’éducation nationale ont tout à gagner de la participation des enseignants aux activités communautaires, participation qui contribue à l’épanouissement de la personne humaine et par contre coup, au développement de la société toute entière », s’est-il justifié. En d’autres termes, le succès des réformes dans tous les sous-secteurs de l’éducation, dépend, ajoute-t-il, de la capacité de l’Etat- employeur à associer tous les acteurs que sont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Alban Tchalla