Gaani 2022: Le gouvernement témoigne la solidarité nationale au peuple Baatonou Boo

Vue partielle des autorités à la cérémonie

La Vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé, le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou et plusieurs autres personnalités ont pris part aux manifestations culturelles de la Gaani, le samedi 8 octobre 2022. La délégation gouvernementale est allée témoigner la solidarité du peuple béninois aux communautés Baatonou Boo dans la Commune de Nikki.

Que retenir de la cérémonie : Le palais royal de Nikki a accueilli le weekend dernier les festivités cultuelles et culturelles de la Gaani 2022. Prévue pour se dérouler pendant une semaine, cette fête identitaire se veut une occasion de découverte de l’histoire, de la tradition et des cultures des peuples de la partie septentrionale du Bénin. De par les rituels exécutés par le roi sur neuf stations en passant par les sorties découvertes de cette ville historique, sans oublier la foire, les divers jeux, la Gaani est une fête que le régime de la rupture entend mettre en tourisme. Pour cela, il a décidé de mettre en valeur le patrimoine culturel et touristique qu’est le palais royal de Nikki à travers un programme spécifique de réhabilitation de la cité historique de Nikki.

Ce qu’en disent les autorités : Pour le Ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, des dispositions ont été déjà prises pour le démarrage effectif des travaux de construction du nouveau palais royal de Nikki et de l’arène de la Gaani sur un vaste domaine de 20 hectares dans le but de promouvoir ce patrimoine culturel. « La Gaani est un moment de partage et d’appropriation de la culture de cette grande communauté du Bénin », a-t-il fait savoir. Selon le président de l’Assemblée Nationale Louis Vlavonou, « les manifestations culturelles comme celles de la Gaani nous offrent des occasions de divertissement et de partage mais aussi et surtout elles constituent pour nous un moyen d’expression identitaire et de renforcement de notre sentiment d’appartenir à une même communauté et donc à une même nation ». A le croire, c’est en respect de cette conviction qu’il a fait le déplacement sur Nikki pour prendre part aux manifestations marquant l’édition 2022 de la Gaani.

Par ailleurs : L’édition 2022 de la fête de la Gaani vient après une longue abstinence de la célébration de cette fête identitaire en raison de la pandémie du Coronavirus. Plusieurs personnalités ont marqué leur présence à cette fête. Il s’agit entre autres, de la ministre du numérique, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, du ministre en charge de la Défense nationale Alain Fortuné Nouatin, du porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji.

Assise Agossa