Corsaire International au Bénin : Pascal de Izaguirre annonce le premier vol inaugural pour ce 8 novembre

Le PDG de Corsaire International, Pascal de Izaguirre

L’Ambassade du Bénin en France en collaboration avec la Coalition Nouveau Départ Diaspora Bénin (CNDDB) a organisé une séance d’échange le dimanche 9 octobre 2022 par visioconférence avec le premier responsable de la Compagnie Corsaire International, Pascal de Izaguirre, sur l’ouverture de la nouvelle ligne Cotonou-Paris. Objectif, informer la communauté béninoise et surtout la diaspora sur le lancement et les avantages de cette nouvelle desserte.

De quoi s’agit-il : La compagnie aérienne Corsaire International va desservir le Bénin 3 fois par semaine à compter du mois de novembre 2022. Les actes officiels consacrant cet accord ont été signés le 21 juillet 2022 au Palais de la Marina. Cet accord permet de démocratiser la desserte du pays afin d’offrir aux populations la possibilité de voyager à un coût réduit en toute période. Il permet également de créer une connectivité aérienne efficace pour une affluence vers la destination Bénin en tenant compte des investissements massifs réalisés dans le secteur touristique. Hormis le côté tarifaire très compétitif, ce partenariat va aussi favoriser le développement du tourisme et le développement culturel ainsi que le dynamisme économique du Bénin. C’est donc pour informer la communauté béninoise sur l’ouverture de cette nouvelle ligne Cotonou-Paris assurée par la compagnie aérienne Corsaire, qu’une séance par visioconférence s’est tenue autour du thème : ‘’Pour une meilleure desserte du Bénin Révélé’’.

Quel est l’avis des initiateurs : Selon le Président de la Coalition Nouveau Départ Diaspora Bénin (CNDDB) Maxime Avognon, le gouvernement est persuadé du rôle essentiel du transport aérien et conscient que le mode de transport constitue un maillon incontournable pour le développement du pays. C’est pourquoi, il a mis en place des stratégies nationales de développement des infrastructures et de renforcement des capacités. Parmi ces grandes réalisations, Maxime Avognon énumère entre autres, la modernisation de l’aéroport de Bernardin Gantin, l’amélioration continue de la sécurité, de la sureté et de la facilitation de l’aviation. Pour l’Ambassadeur du Bénin en France, Eusèbe Agbangla, cet exploit du gouvernement témoigne la ferme ambition politique du Président Patrice Talon à créer les conditions et les facilités à l’usage des compatriotes de la diaspora. « Cette nouvelle ligne contribuera à la concrétisation à la nouvelle vision touristique du gouvernement de notre pays, de faire de ce secteur un véritable levier de développement », a-t-il ajouté en indiquant que c’est une opportunité pour le Bénin de bénéficier des avantages de la compagnie Corsaire.

Que disent les responsables de la compagnie : Le PDG de Corsaire International, Pascal de Izaguirre a pour sa part, remercié les autorités béninoises pour leurs apports constants dans les préparatifs d’ouverture de cette ligne. Selon lui, « ouvrir une ligne n’est pas seulement organisé un vol d’un point A à un point B, cela signifie beaucoup pour un pays comme le Bénin qui désire développer ses échanges ». Il a également déclaré être impressionné par le plan de développement des musées et des sites touristiques du Bénin et souhaite que sa compagnie s’implante durablement et solidement au Bénin. Il a pour finir, annoncé le premier vol inaugural pour le 8 novembre 2022. Après son intervention, le Directeur commercial de Corsaire International, Julien Houbédine a présenté la compagnie à travers la qualité de ses produits, les offres tarifaires, ainsi que leurs différentes flottes. Lors de sa présentation, il a fait remarquer que la compagnie opère dans 4 zones à savoir : l’Océan indien, le Canada, l’Afrique et les Caraïbes. Il a également évoqué les tarifs en fonction du besoin des clients au départ de Cotonou à Paris. Pour la classe économique, le billet est à 299.000 FCFA, pour la classe prémium, il est à 610.200 FCFA et enfin la classe business à 1.477.000 FCFA.

Entre les lignes : Maintes préoccupations ont été adressées au Directeur commercial qui a apporté à chacune, des réponses claires et précises. La compagnie Corsaire entend donc poursuivre son développement stratégique en ouvrant de nouveaux horizons et en étant un acteur du développement économique local par le transport à travers l’implantation d’investisseurs étrangers et de jeunes compétences. Cette visioconférence a été suivie par plus de 1 200 internautes.

Assise Agossa