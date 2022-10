CAMeC-Bénin: 90 arbitres-médiateurs et le personnel administratif en formation

Vues : 1

Photo de famille au terme de la cérémonie de lancement de la formation

Le président du Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation du Bénin, Alain Amoussoukpèvi a procédé au lancement d’un séminaire de formation au profit des arbitres-médiateurs et du personnel administratif de l’institution ce mardi 11 octobre 2022 à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Organisée sur le thème ‘’Exercer comme arbitre médiateur CAMeC : Habilités techniques et procédurales’’, cette formation vise à renforcer de manière continue les capacités de l’institution et lui assurer une efficacité pérenne et une légitimité sans faille.

Quel est l’objectif de cette formation : Prévue pour une durée de 4 jours, cette formation permettra de renforcer les capacités d’intervention des arbitres médiateurs et du personnel administratif en leur permettant d’actualiser leurs connaissances et acquis, de connaitre les techniques pour s’assurer d’un dénouement heureux pour les dossiers de règlement amiable des conflits commerciaux et de rendre des ordonnances et sentences qui ne souffrent d’aucune irrégularité. Tout ceci permettra de rehausser les performances et la visibilité du Centre d’Arbitrage de Médiation et de Conciliation du Bénin.

Que disent les autorités : «Il s’agit d’une formation pratique qui s’inscrit dans un plan global de facilitation de règlement des litiges en matière commerciale», a fait savoir le secrétaire permanent du CAMeC-Bénin, William Sourou, qui se réjouit particulièrement de l’organisation de ce séminaire de renforcement des capacités à l’intention des arbitres et médiateurs. A le croire, cette formation vise également à favoriser le transfert de compétences au profit des différents acteurs de l’arbitrage et de la médiation. Il a pour finir, exhorté les participants à bien suivre la formation et à poser toutes les questions de compréhension. A sa suite, le Secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin) Raymond Adjakpa Abile, a remercié les participants pour l’intérêt qu’ils portent pour l’amélioration des performances du CAMeC-Bénin. « Le climat des affaires s’améliore au Bénin et à chaque fois, on dit que la CCI-Bénin avance mais on ne mentionne jamais que nous avançons grâce à vous », a laissé entendre le SG/CCI-Bénin en rappelant à ces derniers que l’arbitrage et la médiation sont très importants pour le perfectionnement du monde des affaires au Bénin. « Ce n’est pas une session de formation mais plutôt un partage de connaissances », a-t-il souligné. Avant de donner le top de la formation, le président du CAMeC-Bénin, Alain Amoussoukpèvi s’est empressé de situer le contexte dans lequel s’inscrit cette formation. Pour lui, le CAMeC organise tous les deux ans une session de renforcement des capacités des arbitres-médiateurs dans le but de maintenir la vision de faire de l’institution un centre de référence pour la promotion des modes alternatifs de règlement de litiges commerciaux. «Je reconnais que les enjeux qui nous attendent sont de taille. Néanmoins, je demeure convaincu qu’au regard de la qualité des participants et des formateurs, ces défis seront relevés », a-t-il conclu.

Qu’est-ce qui est prévu : Durant 4 jours, ce séminaire sera animé par des formateurs qualifiés dont le Docteur en droit privé, chargé d’enseignement des universités françaises et africaines Dr Achille Ngwanza et de l’ancien Directeur de cabinet du ministère de la justice du Bénin, médiateur et arbitre certifié et agréé, Dr Karel Osiris Coffi Dogue. Leurs différentes communications porteront sur les conventions d’arbitrage et de médiation, la composition du tribunal arbitral, la rédaction de l’acte de mission, la préparation de l’audience arbitrale et la rédaction de la sentence et enfin, la conduite d’un processus de médiation et la rédaction de l’accord de médiation.

Par ailleurs : Cette formation qui prend fin le vendredi 14 octobre prochain sera sanctionnée par une remise d’attestation aux participants.

Assise Agossa