Législatives 2023 : L’UPR cherche des voies et moyens pour assurer sa victoire

Le renforcement de la cohésion et de l’unité entre les ex-membres de l’UP et du PRD demeure un combat indéniable pour le président Joseph Djogbénou. C’est fort de cette raison qu’une délégation de certains membres de l’Union Progressiste Le Renouveau de la 5e conscription électorale est allée au cabinet du Maire de Ouidah Christian Mawugnon Houétchénou pour échanger avec lui et appeler leurs camarades à travailler et vivre ensemble au sein de l’Union Progressiste le Renouveau. Dans l’après-midi du jeudi 06 octobre 2022, la délégation conduite par le conseiller spécial du Président Adrien Houngbédji, Dr Eric Adja s’est entretenue avec l’édile de la ville de Ouidah sur recommandations du Président Joseph Djogbénou. Au cours de l’audience, des pistes et stratégies d’actions ont été abordées, afin de relever les défis politiques et électoraux dans les 5 communes de la circonscription (Ouidah- Kpomassè- Tori- Allada et Toffo). La délégation a également évoqué des moyens pour mobiliser efficacement les militants et convaincre les populations, pour la victoire de l’UP Le Renouveau, le soir du 8 janvier 2023.

La délégation conduite par Dr. Eric Adja est composée de l’opérateur économique Marcel Ogoubiyi alias Hounnongan Dèfodji Alobakin Sogbonon II et du jeune leader politique Maxime Tossou.