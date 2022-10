Distribution de kits scolaires aux écoliers de l’EPP HONDJI à Dangbo: L’Ong BÉNIN DIRECKT impacte plus de 600 écoliers et appelle au travail

Vues : 1

Vue partielle des écoliers lors de la distribution

De quoi s’agit-il ? Les bras chargés de fournitures scolaires, les responsables de l’Ong Bénin Direckt, ont choisi la journée de ce mercredi 05 octobre 2022, où la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l’enseignant, pour exprimer leur générosité et solidarité envers les écoliers de l’Ecole Primaire Publique de Hondji située dans l’arrondissement de Hozin dans la commune de Dangbo. Plus de 600 kits scolaires (sacs, cahiers, stylos, crayons, vrai dessinateurs…) ont été distribués à tous les apprenants du CI au CM2, pour un coût global de cinq mille (5000) euros soit quatre (4) millions de FCFA. Basée en Allemagne, l’Ong Bénin Direckt est bien connue ici à Dangbo et ailleurs pour ses actions dans le domaine de l’éducation.

M. Cyriaque Towenou et Mme Rebea Loffeld

Que retenir de cette action ? Pour Cyriaque TOWENOU et Rebea Loffeld, l’Ong Bénin Direckt n’est pas à sa première initiative dans la commune de DANGBO en particulier et au Bénin en général. «Nous avons voulu refaire la même chose ici comme on l’avait fait dans d’autres écoles. Rien de plus beau au monde que d’aider un enfant à réussir », ont-ils déclaré. « En dehors des kits scolaires, nous avons réfectionné la salle de jeux de la maternelle de l’école. Nous sommes prêts à revenir pour mener d’autres actions si les autorités nous sollicitent sur des besoins précis. D’ailleurs, d’ici l’année prochaine nous pensons doter l’école d’un centre informatique tout comme on l’avait doté d’une bibliothèque que nous invitons les élèves à fréquenter », ont-ils ajouté. La cérémonie de distribution des fournitures scolaires s’est déroulée en présence des autorités communales et locales, des responsables et enseignants de l’école, des parents d’élèves et bien d’autres. Théophile Kodjo SONOU, deuxième adjoint au maire de DANGBO représentant le maire salue l’initiative. Selon lui, « Ce geste, permettra non seulement aux enfants de démarrer l’année scolaire dans de bonnes conditions, mais il soulagera aussi un tant soit peu la bourse de leurs parents » a-t-il fait savoir. Les bénéficiaires à travers leur porte-parole, ont remercié les donateurs et ont promis de bien travailler et d’en faire un bon usage.

vue partielle des fournitures distribuées

Entre les lignes : Faut-il le rappeler, cette action de générosité et de solidarité envers les enfants, leurs parents et le monde scolaire n’a été possible que grâce à la volonté manifeste du Président de l’Ong Auriaque TOWENOU, du Vice-président Milan Abing et de Madame Rebea Loffeld. Ensemble, ils ont investi plus de cinq mille euros (5000€) au profit de la distribution de kits scolaires en faveur des écoliers de Hondji.

Fidèle KENOU