Audience à la Cour constitutionnelle: Razack Amouda-Issifou promet garantir le droit des personnes handicapées

Photo de famille au terme des échanges

Le Président de la Cour constitutionnelle, Razack Amouda-Issifou vient d’accorder sa disponibilité entière à œuvrer pour garantir et protéger le droit des personnes en situation de handicap. C’était à l’occasion d’une audience avec une délégation de l’Association « Société Inclusive » conduite par son Président, Loukman Lanignan, le lundi 10 octobre 2022.

De quoi s’agit-il : Le droit des personnes en situation de handicap préoccupe l’Association « Société Inclusive » qui ne cesse d’ailleurs de s’investir dans les évolutions sociales et caritatives. C’est donc pour formuler un plaidoyer en faveur de ces personnes qu’une délégation de l’Association est allée rencontrer le Président de la Cour constitutionnelle, Razack Amouda-Issifou. Au cours de l’audience, la délégation a évoqué avec le président, les difficultés de la pleine jouissance des droits des personnes handicap au Bénin ainsi que les quatre axes d’intervention de l’Association que sont : la défense des droits des personnes en situation de handicap, le plaidoyer en faveur de l’inclusion, la sensibilisation du public pour favoriser un nouveau regard de la société sur le handicap et l’accompagnement des jeunes en situation de handicap.

Que dit le Président Loukman Lanignan : A la sortie de l’audience, le Président de la Société Inclusive, Loukman Lanignan a laissé entendre que la problématique du handicap doit désormais être traitée en rapport avec les droits de l’homme, et non plus uniquement à travers une approche qui s’accentue sur assistance médico-sociale des personnes en situation de handicap. Il a également souligné que l’Association a demandé au Président de la Cour constitutionnelle d’avoir un regard sur les personnes en situation de handicap en les associant avant pendant et après les législatives de 2023. « Nous avons également eu à échanger sur quelques pistes de synergie avec le président de la cour constitutionnelle. Nous avons échangé avec un président sensible et déjà cela nous rassure », a-t-il notifié.

Assise Agossa