Tournée de l’UP le Renouveau dans les arrondissements de Kpomè et Sèhouè à Toffo : L’He AHONOUKOUN mobilise sa troupe pour les législatives de 2023

De quoi s’agit-il ? Au fur et à mesure que les élections législatives de janvier 2023 s’approchent, les états-majors des partis politiques sont en état de veille et multiplient les contacts avec leur base. L’Union progressiste le Renouveau n’échappe pas à ces descentes sur le terrain au contact des militantes et militants. Après les étapes de Houègbo, Damè et Coussi, la délégation du parti UP le Renouveau conduite par l’honorable Marcellin Tossou AHONOUKOUN, s’est rendue le weekend écoulé dans les arrondissements de Kpomè et de Sèhouè dans la commune de Toffo. Cette tournée du représentant du peuple qui est dans sa deuxième phase vise à remobiliser les militantes et militants du parti mais aussi et surtout pour recenser les doléances et besoins afin de mieux les servir.

L’He AHONOUKOUN en photo de famille avec les responsables des structures locales du parti

Que retenir de la tournée ? Le président du groupe parlementaire Union Progressiste le Renouveau et sa suite sont accueillis avec des chants et des danses par une impressionnante foule ce samedi 1er Octobre 2022 dans l’arrondissement de Kpomè, première étape de la tournée. Au cours de la rencontre, les populations de Kpomè et les leaders UP le Renouveau ne sont pas allés du dos de la cuillère pour se dire les vérités, mêmes celles qui fâchent. Du bilan des Communales aux prochaines élections législatives et les élections générales, rien n’a été occulté. En tout cas, les lieutenants de l’UP le Renouveau à Kpomè ont rassuré les leaders qu’ils feront la razzia lors des prochaines joutes électorales. En somme, les deux parties ont évalué leurs faiblesses et leurs forces au cours des élections antérieures pour mieux se préparer pour celles à venir. Démarrée à 16h, la séance de vérité s’est achevée à 18h dans une ambiance de satisfaction générale. Tout comme les autres arrondissements sillonnés par l’honorable Marcellin Tossou AHONOUKOUN et sa suite, les populations de Kpomè ont posé les problèmes tels que le manque d’infrastructures routières, l’eau, l’électricité et la promotion des jeunes cadres de l’arrondissement. Ses doléances ne sont pas tombées dans les oreilles de sourd.

A son tour, le vaste arrondissement de Sèhouè a reçu la visite de la délégation du représentant du peuple ce dimanche 2 Octobre 2022.Dans une liesse populaire, les leaders UP le Renouveau de Toffo ont été accueillis par des slogans « Tchoko-Tchoko, Maintenons le Cap ! » Ici, c’est le Rapporteur Mètin Joseph qui a eu l’honneur de présenter l’objet de la descente aux militantes et militants UP le Renouveau de Sèhouè. A sa suite, Dr Eric ADJA a pris la parole. Pour ce dernier, la fusion entre son parti d’origine PRD et de l’UP est la preuve que le système partisan est en bonne santé. A l’endroit de la jeunesse il a surtout exhorté à l’adoption de bons comportements en ce sens qu’il n’y a souvent que des adversaires circonstanciels. « Si j’avais blessé entre-temps l’He Marcellin Tossou AHONOUKOUN, j’aurais honte aujourd’hui de travailler avec lui » a-t-il ajouté.

Prenant la parole, le Coordonnateur Communal Saturnin AGO SOHOU a souligné que « l’UP le Renouveau peut remporter 5 sièges et bénéficier du bonus du siège féminin ». Pour sa part, le DC honoraire Joachim ADJAGBESSI a invité tous les leaders politiques réticents de la commune de Toffo à rejoindre le parti du peuple, l’UP le Renouveau, car ils ont beaucoup à y gagner. Enfin, le Président du groupe parlementaire Union Progressiste, Marcellin Tossou AHONOUKOUN s’est adressé à cœur ouvert aux populations de Sèhouè. Il a d’abord rappelé l’historique de son entrée en politique et l’audace qui a caractérisé son soutien au Président Patrice TALON en 2016 sans oublier tout ce que la commune de Toffo y a gagné. Tout au long de son intervention, le digne fils de Toffo a été fortement ovationné par ses mandants.

Entre les lignes : L’affluence, l’enthousiasme et la mobilisation des militantes et militants constatés sur le terrain ce weekend à Kpomè et Sèhouè augurent d’une grande mobilisation populaire aux élections législatives de janvier 2023.

Fidèle KENOU