Audience au Cnos Ben: Le président Julien Minavoa échange avec une délégation de Itk de Leipzig

Vue d’ensemble à la fin des échanges

Le président du Comité National Olympique et Sportif Béninois (Cnos Ben) M. Julien Minavoa s’est entretenu, le mercredi 5 octobre 2022, avec Daniel Eckert-Lindhammer, Directeur des Stages Internationaux d’Entraîneurs (Itk) de la Faculté de la Science du Sport de l’Université de Leipzig en Allemagne. Ces échanges tenus à la Maison des Fédérations à Cotonou, entrent dans le cadre du projet de recyclage au profit des anciens stagiaires de l’Université.

Au cours de ceux-ci, le président Minavoa a fait savoir au directeur Daniel Eckert-Lindhammer accompagné pour la circonstance, de Juliane Tauchnitz, chargée des affaires culturelles de l’Institut Français de Leipzig et d’Aldo Gnonlonfoun, Ambassadeur de l’Itk au Bénin, sa joie de voir cette initiative se mettre en œuvre au Bénin. Il s’agit d’une formation intensive sur « la transmission intégrative des jeux collectifs : Compétences sociales et développement de la personnalité» que le Cnos Ben approuve à sa juste valeur, selon les dires du Président de la structure faîtière des Fédérations Sportives au Bénin. «Depuis leur formation en Allemagne, les entraîneurs béninois n’ont aucune occasion de suivre un recyclage. D’où l’importance de la conception et de la mise en œuvre d’un dispositif de formation continue», a déclaré le président Julien Minavoa. Au terme des échanges qui ont été très enrichissants, la partie allemande a rassuré le Président du Cnos Ben que les formations en Allemagne vont se poursuivre. «Les actions de l’Itk vont s’enrichir d’autres formations de recyclage sur place au Bénin et en Afrique de l’Ouest», a précisé le directeur Daniel Eckert-Lindhammer.

Par ailleurs : A souligner qu’en marge du recyclage qui se tient à Porto-Novo du 3 au 7 octobre 2022, l’Itk organise une table ronde ce mercredi à 15 h à l’Ineps avec comme participants, les représentants du Ministère des Sports, du Cnos Ben, de l’Ineps, des Fédération de Sports Collectifs et bien entendu du Cnos Ben qui sera représenté par son Secrétaire Général Fernando Hessou.

Anselme HOUENOUKPO