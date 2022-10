37e Journée Mondiale de l’Habitat: Le Bénin célèbre l’évènement autour des avancées réalisées dans le PAG

Vues : 1

José Didier Tonato, ministre du cadre de vie

Ce que vous devriez retenir : A l’instar des autres pays du monde, le Bénin a commémoré, le 03 octobre 2022, la Journée Mondiale de l’Habitat. Les manifestations officielles ont eu lieu à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou et ont été présidées par le ministre du cadre de vie et de développement durable, José Didier Tonato. Organisées par la Direction Générale de l’Habitat et de la Construction, que dirige Victor Ananou, les communications ont permis à travers un panel d’apprécier les impacts du PAG sur les populations des zones défavorisées, tel que le souhaite le thème retenu pour cette célébration au plan local qui est : «Impacts du PAG sur les populations des zones défavorisées». Les participants ont évoqué lors des discussions, les grandes réalisations du gouvernement. Du projet de 20.000 logements sociaux en exécution à Ouèdo, les constructions des marchés modernes en passant par les projets asphaltage, Arch et autres, ils sont montré que le développement de l’habitat tient la route au Bénin comme le souhaite les ODD particulièrement l’objectif de développement durable N°11 qui invite toutes les nations à agir de sorte de les villes et les établissements urbains soient ouverts à tous.

Ce que dit le ministre : «La célébration de la journée mondiale de l’habitat donne l’occasion de nous pencher sur l’état et la qualité des établissements urbains que nous considérons depuis 2016 au Bénin comme notre cadre de vie», a souligné le ministre José Tonato avant de préciser que le thème mondial ‘’Attention l’écart ! Comblé le faussé. Ne laisser personne ni aucun lieu de Côté’’ impose de braquer les projecteurs de gouvernance et d’actions sur l’inégalité croissante de gouvernance sur nos vies dans le monde, particulier en Afrique. Selon lui, ce thème est un impératif à l’innovation créatrice et à l’action immédiate. «C’est donc une exigence pour nous au ministère du cadre de vie et du développement durable de redoubler d’efforts dans la mise en œuvre du Pag, surtout le deuxième, la conduite des projets emblématiques en faveur du logement et cde l’habitat», a-t-il fait savoir expliquant que la réaction du gouvernement béninois face aux dernières difficultés survenues dans le monde a été exemplaire et particulièrement efficace à bien des égards parce que guidée par la prise en compte des réalités économiques et sociales. Le ministre a profité de cette occasion pour dresser un bilan des différentes menées et qui prouvent que le gouvernement dans sa vision ne laissent personne ni un lieu de côté. «Nous faisons en sorte que nos villes soient vivables pour les hommes, les femmes et les enfants ; nous travaillons pour combler le faussée existant entre les nantis et les démunis à l’intérieur des zones d’habitations et entre zones urbaines et zones rurales, à l’intérieur des régions et entre région développées et moins développées», insiste-t-il.

Par ailleurs : Cette cérémonie solennelle a connu la présence du préfet Alin Orounla, du 1er adjoint au maire de Cotonou Randys Ahouandjinou, du maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, qui ont tous salué les nombreuses actions du gouvernement visant à créer une égalité entre les régions du pays en termes d’habitat. A souligner qu’en prélude à cette célébration, une journée portes-ouvertes et un salon de l’immobilier sont en cours à l’Hotel Golden Tulip Le Diplomate et à la plage de Fidjrossè.

Anselme Houenoukpo