Visite d’État et de travail: Talon en visite  aux Pays-Bas, deux grands accords financiers annoncés

Vues : 2

Patrice Talon salue les autorités néerlandaises

Le Bénin et les Pays-Bas renforcent leur coopération. Une délégation des autorités béninoises conduite par le Chef de l’Etat, Patrice Talon séjourne actuellement en terre néerlandaise. C’est dans le cadre d’une visite d’Etat et de travail prévue pour ce mardi 04 et demain mercredi 05 Octobre 2022 aux Pays-Bas. Le président de la République est accompagné des ministres Romuald Wadagni et Aurélien Agbénonci. Au cours de son séjour, le Chef de l’État sera reçu au Palais Royal de la Haye par Sa Majesté Willem-Alexander, Roi des Pays-Bas. Il aura également des rencontres avec des investisseurs dont le CEO de Invest International, Monsieur Joost Oorthuizen. Avec ce dernier, le ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni procédera à la signature d’un accord de financement puis à la signature de deux accords d’engagement financier. À l’agenda du Chef de l’État, il est aussi prévu plusieurs autres rencontres notamment celles avec le Secrétaire Général, Paul Huijts et Directeur Adjoint Général de la Coopération Internationale, Birgitta Tazelaar, le Directeur de la croissance durable et Climat, René Van Hell et le CEO du registre foncier Frank Tierolff. La délégation béninoise aura également une séance de travail avec les Responsables de ‘’CBI’’ (Centre de promotion des exportations en provenance des pays en développement) et participera à une table ronde avec les agences et institutions (NUFFIC, SBB et CINOP) en charge de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels. Le président Patrice Talon aura un tête-à-tête avec S.E.M. Mark Rutte, premier ministre des Pays-Bas et participera au dîner de travail offert par ce dernier en tant qu’invité d’honneur. Une visite du STC lycée Technique va mettre un terme au séjour du Chef de l’État et de sa délégation en terre hollandaise.

Alban Tchalla