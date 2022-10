Réunion du Groupe des Partenaires Mondiaux: Atrokpo et ses pairs du GPM autour du PMI-FLP à Accra

Vues : 1

Luc Sètondji Atrokpo, Maire de Cotonou

Le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji Atrokpo participe du 3 au 7 octobre 2022 à Accra au Ghana, à la rencontre du Groupe de Partenaires Mondiaux (GPM) du projet Partenariats Municipaux pour l’Innovation Femmes en Politique Locale (PMI-FPL). L’objectif de cette rencontre est de favoriser le dialogue entre les hauts dirigeants municipaux des cinq pays bénéficiaires du projet à savoir le Bénin, le Cambodge, le Ghana, le Sri Lanka et la Zambie en vue d’enrichir la programmation des activités du projet. Le GPM est établi pour agir en tant que comité de direction pour le PMI-FPL. Il fournit à la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), des conseils et une orientation sur les questions d’importance stratégique dans la mise en œuvre du PMI-FPL afin de soutenir les objectifs des municipalités bénéficiaires, leur permettre d’apprendre les uns des autres, et de fournir une orientation sur la mise en œuvre du projet. Notons que le projet PMI-FPL est mis en œuvre au Bénin par l’ANCB en collaboration avec la FCM et financé par le Gouvernement canadien par l’entremise des Affaires Mondiales Canada.

Rastel